Fudbaleri Otranta napravili su veliko iznenađenje u 15. kolu Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige, pošto su u gostima ubjedljivo savladali Budućnost rezultatom 4:1 i ponovo preuzeli lidersku poziciju na tabeli.

Izvor: MONDO/Anastasija Đonović

Ekipa iz Ulcinja tako je pokvarila slavlje navijača Budućnosti, Varvara, koji su obilježavali 39. rođendan.

Otrant je do prednosti stigao u 29. minutu, kada je Filip Pavićević završio lijepo izrađenu akciju, koju su započeli Augusto Čagas i Valentin Rudović.

Samo 11 minuta kasnije gosti su dodatno uvećali prednost. Strijelac drugog gola bio je Halil Muharemović, dok je Ivan Bulatović u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena smanjio zaostatak domaćih i vratio neizvjesnost u meč.

Budućnost je u nastavku pokušavala da dođe do izjednačenja, ali je Otrant iskoristio prostor i kaznio propuste domaćeg tima. Edin Đečbitrić je u 73. minutu upisao asistenciju, a Armin Bošnjak pogodio za 3:1.

Konačan epilog postavio je Valentin Rudović u 80. minutu, potvrdivši ubjedljiv trijumf gostiju iz Ulcinja.

Otrant nastavlja odličnu sezonu, a posebnu težinu njegovim rezultatima daje podatak da je uspio da postigne po četiri gola na gostovanjima protiv dva najveća crnogorska kluba – Budućnosti i Sutjeske.

Sa druge strane, Podgoričani su prekinuli niz bez poraza koji je trajao od 5. septembra, kada su takođe poraženi od Otranta. Budućnost je doživjela i jedan od težih domaćih poraza u posljednjih nekoliko godina, pošto je posljednji put četiri gola na stadionu pod Goricom primila 31. jula 2022. godine.

U preostalim utakmicama 15. kola Jezero je u Tivtu minimalnim rezultatom 1:0 savladalo Arsenal, dok je Mornar istim rezultatom slavio protiv Bokelja u Kotoru.

Program kola biće završen u nedjelju, kada su na rasporedu utakmice Sutjeska – Petrovac (14 časova) i Dečić – Mladost Lob.bet (17 časova).