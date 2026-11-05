Amar Dedić viđen sa lukom i strijelom u Engleskoj. Odmah pokrenuta velika akcija policije.

Izvor: FS BiH, nfsbih.ba

Fudbaler Njukasla Amar Dedić našao se u centru velike policijske akcije nakon što je viđen kako nosi luk i strijelu na jednoj lokaciji u prirodi u Nortamberlendu u Engleskoj. U potrazi za defanzivcem plaćenim 30 miliona funti učestvovalo je najmanje šest patrolnih vozila.

Reprezentativac Bosne i Hercegovine izazvao je uzbunu kada je zabrinuti građanin prijavio da je vidio njega i prijatelja kako šetaju sa oružjem u blizini akumulacionog jezera u seoskom području nadomak Njukasla.

Policija je uputila obilježena i neobilježena vozila na navedeno područje u Harou Hilu, a "Dejli mejl" saznaje da su aktivirane jedinice za hitne intervencije naoružanih snaga. Te snage su Dedića i njegov pratioca konačno presrele oko 11,2 kilometara dalje u ekskluzivnom naselju Daras Hol.

Izvori opisuju dramatičnu akciju presretanja Dedićevog vozila, nakon čega su policajci pretražili automobil, zaplijenili luk i strijelu, a 24-godišnji fudbaler je ispitan povodom svojih aktivnosti.

Naletjeli Dedićevi saigrači?

U bizarnom obrtu, golman Njukasla Mark Gilespi i bivši defanzivac Pol Damet stigli su na lice mjesta dok je policija razgovarala sa Dedićem. Smatra se da su se njih dvojica zatekla u tom području slučajno i da su stali da ponude pomoć.

Nakon razgovora sa dvojicom muškaraca, policajci su utvrdili da nema opasnosti po javnost, a policija je naknadno navela da se vjeruje da je oprema bila namijenjena za rekreativnu upotrebu.

Ipak, istraga o incidentu koji se dogodio u srijedu popodne i dalje traje. Smatra se da su Dedić i njegov prijatelj ispalili nekoliko strijela dok su bili u prirodi, iako ostaje nejasno u šta su ciljali.

Važno je naglasiti da je lov na bilo koju životinju ili pticu lukom i strijelom ili samostrelom ilegalan u Velikoj Britaniji.

Šta sada čeka Dedića?

Desni bek Njukasla koji je ovog ljeta došao iz Benfike po svemu sudeći neće snositi disciplinske posljedice zbog ovog incidenta. Ipak, preovladava stav da je igrač bio "naivan" vjerujući da može da šeta prirodom noseći takvo oružje.

Portparol policije Nortambrije izjavio je: "Nešto poslije 13.55 u srijedu, primili smo prijavu o dvojici muškaraca koji nose luk i strijelu dok šetaju stazom pored rezervoara na Vojnom putu u oblasti Harou Hil. Policija je izašla na teren i naknadno zaustavila vozilo u oblasti Daras Hol i zaplijenila luk i strijelu. U ovoj fazi se smatra da su bili za rekreativnu upotrebu i da nije bilo opasnosti po javnost. Istraga je u toku".