Vojvođansku ligu je obilježila strašna scena kad je fudbaler Omladinca slomio nogu dok je proslavljao gol.

Izvor: Screenshot/YouTube/@fudbalskisavezvojvodine

Utakmica 11. kola Vojvođanske lige Jug između Omladinca iz Novih Banovaca i Donjeg Srema nije imala mnogo povoda za slavlje pošto je domaći tim pobijedio 3:2, ali je ostao bez igrača. Nesvakidašnja situacija je obilježila susret kad je fudbaler Stefan Sredojević proslavljao gol i tom prilikom slomio nogu.

Omladinac je na domaćem terenu došao do pobjede, poslije poluvremena z kojem je bilo neriješeno (1:1), Nikola Žakula je u 50. minutu uspio da zatrese mrežu rivala, ali je na drugoj strani Nikola Savić 25 minuta kasnije izjednačio. Gol domaćina za pobjedu je postignut u 88. minutu, što je bio povod za slavlje u timu koji igra u četvrtom rangu srpskog takmičenja, ali je euforija prerasla u veliki problem za Omladinac.

Gol za pobjedu je postignut iz kornera i poslije gužve u kaznenom prostoru, a strijelac iz 50. minuta ponovo se najbolje snašao u domaćem timu. Gol Žakule je bio povod za slavlje, kad su se gotovo svi igrači zaletjeli ka strijelcu koji je već bio na zemlji i slavio pobjedu, ali je Sredojević tokom zaleta proklizao, ali tako da mu je kopačka ostala zaglavljena u zemlji.

Uslijedili su glasni urlici, a saigrači su u nevjerici posmatrali dešavanja. Ljekarska pomoć se brzo našla na terenu i pomogla povrijeđenom igraču.

"Nažalost, radost zbog pobjedonosnog gola ubrzo je zasjenila teška povreda našeg Stefana Sredojevića. U tom trenutku rezultat i fudbal pali su u drugi plan. Stefane, uz tebe smo! Želimo ti brz i uspješan oporavak i jedva čekamo dan kada ćemo te ponovo vidjeti na terenu u našem zelenom dresu", napisao je klub iz Novih Banovaca.

Omladinac je trenutno šesti na tabeli i ima pet pobjeda i po tri poraza i remija.

Snimak strašnog pada možete pogledati ovdje (1:32:10):