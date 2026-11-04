Da li Đani Infantino može da ostane na čelu FIFA?

Izvor: MN Press

Đani Infantino ne može da se kandiduje za četvrti mandat na mestu predsjednika FIFA 2027. godine prema statutu te organizacije, izjavio je u utorak bivši šef Odbora FIFA za upravljanje Migel Maduro, dok je organizacija za ljudska prava "FairSquare" uputila pismo savezima članicama pozivajući ih da ga proglase nepodobnim za kandidaturu.

"FairSquare" je ranije apelovao na FIFA da donese odluku po kojoj Infantino nema pravo da traži novi predsJednički mandat, tvrdeći da je već odslužio maksimalna tri mandata dozvoljena statutom te organizacije.

Međutim, Infantino je uspješno tvrdio da njegov prvi period na čelu organizacije — kada je izabran na Vanrednom kongresu 2016. godine nakon ostavke Sepa Blatera — ne bi trebalo računati u to ograničenje jer je predstavljao završetak prekinutog mandata.

U decembru 2022. godine Savjet FIFA je "jednoglasno potvrdio" da se period između 2016. i 2019. godine Infantinu ne računa kao mandat, ali iz organizacije "FairSquare" navode da obrazloženje za takvu odluku nikada nije javno objavljeno.

"Član 33, stav dva statuta FIFA je veoma jasan kada kaže da nijedna osoba ne može obavljati funkciju predsjednika duže od tri mandata", rekao je Maduro novinarima.

"Đani Infantino je biran tri puta, bio je predsjednik FIFA tokom tri mandata. Prema tome, po mom mišljenju, još jedno Infantinovo predsjedavanje nikako se ne može uskladiti sa pravilima."

Maduro je portugalski pravnik koji je smijenjen sa funkcije u FIFA 2017. godine nakon što je blokirao ponovni izbor zamjenika premijera Rusije Vitalija Mutka u najviši odbor te organizacije.

Maduro je dodao da formulacija pravila ne predviđa nikakav izuzetak za skraćeni mandat.

"Tekst te odredbe je jasan, govori o tri mandata. Ne pravi nikakvu razliku između toga da li su ti mandati potpuni ili nepotpuni, četvorogodišnji ili mandati koji mogu trajati kraće od četiri godine", rekao je Maduro.

Infantinovi izgledi za reizbor značajno su ojačali prošlog mjeseca nakon što je prvi čovjek azijskog fudbala podržao njegovu kandidaturu, dok mu podrška širom konfederacija obezbjeđuje dominantnu poziciju među 211 članica FIFA sa pravom glasa.

(mondo.ba, D. Šutvić)