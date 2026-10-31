Trener Barselone Hansi Flik neće više da čeka i sada je rešio da su dani Alehandra Baldea u Barseloni odbrojani.

Izvor: MN Press

Gotovo je, Hansi Flik neće više da trpi Alehandra Baldea. NEkadašnji veliki talenat La Masije i reprezentativac Španije je zbog povreda usporio sa razvojem, a sada je potpuno izgubio mesto u timu. Odigrao je samo 88 minuta ove sezone i u januaru ide.

Desni spoljji Žoao Kanselo je za sada prva opcija na levom boku pošto desno igraju ili Ćavi Espart ili Žul Kunde, a sada je Hansi Flik rešio da pruži mladom Brajanu Farinasu šansu i tako potpunoedstrani Baldea.

Kako se navode španski mediji za Baldea ipak ima interesovanja velikih medija, pa se tako za njega raspituju Mančester junajted i Mančester siti. Do sada je odigrao čak 171 utakmicu za klub i imao 21 asistenciju i dao je tri gola, ali deluje da mu je sada došao kraj u Kataloniji.

Nova Barsa Hansija Flika

Flik je napravio pravu revoluciju u Barseloni pa recimo sada Hamza Abdelkarin, Džesi Bisivu i Ćavi Espart odjednom dobijaju šansu. Lamin Jamal je već jedan od najboljih igrača na svetu, a Pau Kubarsi među najboljim štoperima, dok redovno igraju igrači poput Marka Bernala Fermina Lopeza, pa tako Barsleona zapravo ima samo nekoliko igrača preko 30 godina u sastavu i od toga - dva golmana.

(MONDO, N.L.)