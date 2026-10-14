Fudbaler Real Madrida Vinisijus Žunior suspendovan je zbog izuzetno nekulturnog ponašanja i to na četiri utakmice.

Izvor: Screenshot/Twitter/@FabrizioRomano/@SC_ESPN

Vinisijus Žunior propustiće El klasiko protiv Barselone (25. oktobra), pošto je suspendovan na četiri prvenstvene utakmice zbog incidenta na meču sa Viljarealom. Brazilac je kažnjen zbog povlačenja protivničkog igrača za kosu, ali i zbog protesta upućenih sudiji nakon što mu je pokazan crveni karton.

Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Španije izrekla mu je dvije utakmice suspenzije zbog poteza prema Nejtanu Salibi, dok je dodatne dvije dobio zbog ponašanja nakon isključenja. Tako će Real Madrid u jednom od najvažnijih mečeva sezone morati da igra bez jednog od svojih najboljih ofanzivaca.

Incident se dogodio u 70. minutu utakmice protiv Viljareala. Vinisijus je tokom kontranapada povukao Salibu za kosu, a akcija je završena pogotkom. Ipak, nakon intervencije VAR-a, sudija Dijaz de Mera Eskuderos pregledao je snimak, poništio gol i pokazao Brazilcu direktan crveni karton.

Real Madrid je uprkos tome slavio sa 1:0, ali će izostanak Vinisijusa predstavljati veliki problem u narednim kolima. Osim El klasika, propustiće i utakmice protiv Sevilje, Rasinga iz Santandera i Valensije.

Brazilac se nakon susreta izvinio saigračima i navijačima putem društvenih mreža, ali njegovo izvinjenje nije uticalo na odluku disciplinskih organa. Vinisijus će tako morati da odsluži kaznu, a njegov povratak na teren uslijediće tek nakon četiri propuštene prvenstvene utakmice.

Šta je Vinisijus rekao sudiji, pa je kažnjen?

"Dok je igra bila prekinuta, Vinisijus se nakon isključenja još nalazio na terenu i nastavio je glasno da protestuje zbog moje odluke, uputivši se ka zoni u kojoj sam se nalazio. Imao je agresivni stav, zbog čega su morali da ga drže saigrači, a nisam mogao da razaznam nijednu konkretnu riječ", objasnio je Dijaz de Mera u dokumentu.

Pogledajte nesportski potez Vinisijusa:

❌ Por esta acción durante el duelo ante Villarreal, Vinicius Júnior se perderá 4 partidos de #LaLigaxESPN. Entre ellos, estará el clásico ante BARCELONA... https://t.co/c3jgXd5yR2 — SportsCenter (@SC_ESPN)October 14, 2026

Vinicius Jr reacts to the red card. ⚠️@lejournaldureal https://t.co/UaVtz6t0xe — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)October 10, 2026

Iako sudija nije mogao da razazna "nijednu konkretnu riječ" koju je izrekao napadač, kamere DAZN-a su zabilježile snimke i zahvaljujući njima otkrivene su riječi brazilskog reprezentativca. Kada je Dijaz de Mera pokazao crveni karton, Vinisijus je eksplodirao.

"Crveni? Ne! Ne", vikao je bijesno prije nego što je potrčao ka sudiji, pa su morali da ga razdvajaju Ridiger i ostali saigrači. "Zašto to radiš?", ponovio je Brazilac čak četiri puta, kako pokazuju snimci DAZN-a. "Vau. J****. Ovo više nije fudbal. Vau", izustio je iznenađeni vezista Reala Džud Belingem nakon što je sa nevjericom posmatrao odluku sudije.

(MONDO)