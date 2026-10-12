Albert Rijera komentariše odluku o suspenziji Aleksandra Kataija, naglašavajući važnost discipline u timu Crvene zvezde.

Izvor: MN Press

Trener Crvene zvezde Albert Rijera oglasio se prvi put o radikalnoj odluci da odstrani Aleksandra Kataija, vjerovatno najboljeg igrača kluba posljednjih nekoliko decenija. Prema riječima Španca, "desetka" crveno-bijelih nije izbačen iz tima, već odlično trenira, a sada mora da se povinuje pravilima kao i svi u svlačionici.

"Volio bih da objasnim. Postoje dva načina da se pristupi ovakvoj situaciji. Jedan je da se stalno postavlja pitanje šta se dogodilo, a drugi da se bavimo samim problemom i razlozima zbog kojih je do toga došlo. Piše se da je izbačen iz tima, to nije tačno. Katai nije izbačen iz tima, trenira sa nama. Trenira bolje nego ikad i veoma sam zadovoljan s te strane. Od prvog dana pravila discipline moraju da se poštuju, to važi i za mene. Ako kasnim ili ne ispunim svoje obaveze, pravila važe i za mene, dakle ista su za sve", rekao je Rijera za "Večernje novosti".

Izvor: MN Press

Rijera je otkrio da je izrekao suspenziju Kataiju zbog onog što je vidio poslije meča protiv Radničkog iz Niša, kada je shvatio da je "Magiko" burno reagovao na to što je zamijenjen.

"Veoma je jednostavno, poslije utakmice vidjeli smo njegovu burnu reakciju. Na polju discipline svi smo jednaki, a kapiteni još više moraju da paze, jer sam im i u pojedinačnim razgovorima rekao da traka nije privilegija, nego moraju da budu primjer ostalima. Imaju još veću odgovornost, pošto su kapiteni u velikom klubu. Od kapitena tražim da budu primjeri ostatku tima. Malo žustrije je reagovao poslije zamjene, što umije da bude normalno za igrača, ali se meni to nije svidjelo, ne samo zato što je Katai to uradio. Ne bi mi se dopalo ni da je bilo koji drugi fudbaler to učinio".

"Kažnjen je, nije odstranjen"

Kako je Katai reagovao?

"Aleksandar je prihvatio odluku i svjestan je da to ne može da radi. Ne odnosi se to samo na njega, niko ne smije tako da se ponaša, jer niko nije važniji od bilo koga drugog. Titule osvaja tim, a ne pojedinac, trebaju mi svi, imamo puno utakmica pred nama. Kažnjen je samo zbog njegovog ponašanja koje nije bilo profesionalno, nije odstranjen. Neću prihvatiti nijedno ponašanje koje nije profesionalno, nikada. Svi moraju da budu profesionalci 24 sata dnevno."

Katai je zbog kazne propustio meč protiv Radničkog 1923 i neće igrati ni u četvrtak protiv Lugana u Konferencijskoj ligi.

"Prihvatio je da bude van tima na dvije utakmice i u nedjelju će se opet naći u timu, ne postoji problem između nas. Prihvatio je odluku jer zna da nije smio tako da postupi. Zamislite da se stvori drama svaki put kada zamijenim igrača, a imam pet izmjena. Pričamo o kazni više nego o ponašanju i razlogu."

"Možemo da postanemo prijatelji, ali nisam zato tu"

Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved

Naglasio je Španac koliko je važno da ima zdravu atmosferu u svlačionici, ali i jasno podijeljene uloge.

"Poštovati odluke je u najboljem interesu za tim i klub. Želim da imam čistu i srećnu atmosferu u svlačionici. Znam da igrači žele da igraju 90 minuta, ali to je nemoguće. Došao sam ovdje da pobjeđujem, a ne da stičem prijatelje. Na kraju možemo da postanemo prijatelji, ali klub me je doveo da ostvarimo zajedničke ciljeve i to želim da uradim. Donosiću odluke koje vode pobjedama i uradiću sve što je potrebno da bismo pobjeđivali", detaljno je objasnio Rijera.