Norvežanin Erling Haland postaće komšija ocu u luksuznom kompleksu na ostrvu Jas, u Abu Dabiju. Nije poznato koliko je napadač Mančester sitija platio kuću, ali svi ostali benefiti koji uz nju idu su već postali javni

Izvor: Screenshot/Twitter/@ohana_dvpt Screenshot/YouTube/@skysportspremierleague

Napadač Mančester sitija Erling Haland ponovo je u centru pažnje, ali ne zbog fudbala. Norvežanin je riješio da kupi luksuznu nekretninu u Abu Dabiju, a kuću je kupio u okviru projekta u kojem Mančester siti sarađuje sa kompanijom Ohana Residens. Riječ je o firmi koja gradi luksuzne stambene projekte, a Haland je konkretnu kuću kupio pored oca Alfija, bivšeg fudbalera.

Plan je da objekat bude izgrađen do 2029, a Haland je javnost o investiciji obavijestio tokom predstavljanja projekta u Etihad areni u Abu Dabiju. Okupljenima se obratio video-porukom u kojoj je rekao: "Zdravo svima, veoma sam srećan što se pridružujem projektu Mančester siti Ohana. Bićemo komšije u Abu Dabiju. Upravo sam kupio kuću, kao i moj otac", saopštio je Norvežanin.

Pogledajte kako izgleda planirani projekat i novi dom Erlinga Halanda:

Vidi opis Haland pazario luksuznu nekretninu u Abu Dabiju: Prvi komšija će mu biti otac, a od cijene staje dah Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Screenshot/Twitter/@ohana_dvpt Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: Screenshot/Twitter/@ohana_dvpt Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: Screenshot/Twitter/@ohana_dvpt Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: Screenshot/Twitter/@ohana_dvpt Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: Screenshot/Twitter/@ohana_dvpt Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: Screenshot/Twitter/@ohana_dvpt Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: Screenshot/Twitter/@ohana_dvpt Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: Screenshot/Twitter/@ohana_dvpt Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: Screenshot/Twitter/@ohana_dvpt Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: Screenshot/Twitter/@ohana_dvpt Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: Screenshot/Twitter/@ohana_dvpt Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: Screenshot/Twitter/@ohana_dvpt Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: Screenshot/Twitter/@ohana_dvpt Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: Screenshot/Twitter/@ohana_dvpt Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: Screenshot/Twitter/@ohana_dvpt Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: Screenshot/Twitter/@ohana_dvpt Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: Screenshot/Twitter/@ohana_dvpt Br. slika: 17 17 / 17

Gdje se nalazi novi dom Erlinga Halanda?

Kuća koju je Norvežanin pazario nalazi se u luksuznom kompleksu na ostrvu Jas u Abu Dabiju. Trenutno nije poznato koliko je platio nekretninu, niti koju je konkretno kupio. Ono što je trenutno poznato jeste da čitav projekat obuhvata luksuzne kuće i vile. Zna se i da su cijene manjih kuća sa dvije spavaće sobe više od 800.000 evra, dok cijene najskupljih nekretnina prelaze i osam miliona evra.

Saradnja sa Mančester sitijem nije slučajnost, pošto će stanari ovog kompleksa imati na raspolaganju fudbalsku akademiju engleskog tima. Siti će imati poseban klupski prostor "City Lounge", koji će sadržavati i mjesta za druženje, ugostiteljstvo i rekreaciju.

Tu nije kraj benefitima - oni koji budu kupili nekretninu u okviru ovog projekta dobiće i Zlatnu vizu, odnosno dugoročnu boravišnu dozvolu.

Da li Haland napušta Mančester siti?

Drama oko Sitija ne jenjava. Klub koji je optužen po 115 tačaka i dalje je u središtu dešavanja. Zbog toga se sve češće govori i o odlasku Erlinga Halanda iz kluba koji ga je proslavio. Teška kršenja finansijskih pravila sad dovode do toga da klub ima lošu reputaciju, a, kako se tvrdi, Norvežanin i njegovi predstavnici razmatraju promjenu sredine u narednom periodu. Poznato je i da bi Haland mogao da nastavi karijeru u Španiji, a potencijalni klubovi su Barselona i Real Madrid, ali se navodi da je i Arsenal zainteresovan za snažnog napadača.

I pored potencijalnog odlaska, Haland je nedavno pružio podršku klubu i navijačima. "Moramo ostati zajedno, moramo biti tu jedni za druge i ostati pozitivni. Mnogo mi je stalo do ovog mjesta, do Ujedinjenog Kraljevstva uopšte. I moja majka i otac su živjeli ovde deset godina. Živjeli su u Notingemu i Lidsu. Nikada nisu živjeli u Mančesteru, ali moj otac je trenirao svaki dan u Karingtonu. Prve četiri godine svog života sam proveo ovdje, moj brat devet, a sestra šest. Zato je ovo posebno mjesto za nas", rekao je u razgovoru za Skaj Sport.

Haland je bez dileme, samo zajedništvo će moći da spasi Mančester siti. "Bez obzira šta se desi u životu, uvijek moramo imati osmijeh na licu. Moramo ostati pozitivni, gledati naprijed, truditi se da pobjeđujemo u fudbalskim utakmicama, uživati u situaciji i pobjeđivati. Moramo ostati zajedno i širiti ljubav jedni drugima. Zato, hajde da se držimo zajedno, uživamo u putovanju i osmjehujemo se", dodao je.

"I sam sam navijač Sitija"

Haland ne krije da je emotivno vezan za klub u kojem igra i u čijem dresu neprestano rešeta golove rivala. "Mnogo mi je stalo do Sitija, moram to da kažem. Mnogo mi je stalo do navijača jer sam i sam navijač. Saosjećam sa njima", dodao je.