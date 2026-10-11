Počasni predsjednik Bajerna, Uli Henes, žestoko se protivi trenutnom sistemu takmičenja reprezentacija i preopterećenju igrača na štetu klubova.

Izvor: Profimedia

Počasni predsjednik Bajern Minhena Uli Henes (74) žestoko je kritikovao raspored utakmica reprezentacija ove jeseni. Optužio je nadležne da zbog njih izuzetno trpi njegov klub.

"Prava je katastrofa da samo četiri nedjelje nakon početka Bundeslige već imamo dvonedjeljnu pauzu. Imali smo 18 igrača na putovanjima sa reprezentacijom i sasvim je normalno da se u takvoj situaciji ispadne iz ritma", rekao je on ljutito za Bild.

Legendarni Henes oglasio se poslije subotnjeg kiksa Bajerna protiv Augsburga (2:2), koji je obilježio ogroman kiks golmana Manuela Nojera. Zbog tog remija šampion Njemačke nije zauzeo prvo mjesto na tabeli ispred Borusije Dortmund. Počasni predsjednik Bajerna za to krivi najdužu pauzu u istoriji Bundeslige usred sezone.

Henes je grmio: "Klubovi bi konačno morali da pokažu zube i izbore se za sebe, jer mi plaćamo te igrače, a ne reprezentacije. To što UEFA forsira smiješno takmičenje poput Lige nacija je vic godine", rekao je on.

Prema riječima legendarnog Nijemca, Bajern je i "najveća žrtva ovako dugog Svjetskog prvenstva", jer je zbog tog turnira ostalo jako malo vremena za pripreme.

Ko je Uli Henes?

Henes je bivši napadač Bajerna iz sedamdesetih i osvajač svjetske i evropske titule sa Zapadnom Njemačkom. Kao funkcioner kluba čak 30 godina bio je generalni menadžer, pa predsjednik Bajerna od 2009. do 2014. i od 2016. do 2019. U međuvremenu je bio u zatvoru 18 mjeseci od 2014. zbog utaje poreza.

Uvijek aktivan oko Bajerna, Henes je i ovog puta javno izneo oštar stav i nije jedini koji vjeruje da je sistem takmičenja reprezentacija veoma loš.

"Neka UEFA i FIFA stave prst na čelo"

Sportski direktor Fudbalskog saveza Njemačke (DFB) Rudi Feler takođe je u emisiji Dopelpas na kanalu Sport1 ocijenio da aktuelno rješenje "nije dobro" zbog prevelikog opterećenja za igrače.

"Nadam se da će FIFA i UEFA staviti prst na čelo, preispitati ovo i preći na sistem od po tri utakmice, ili se jednostavno vratiti na stara pravila", kazao je Feler.

Njemačka uskoro dolazi na "Marakanu"

Vidi opis Uli Henes žestoko po Ligi nacija: "Dosta više smiješnog takmičenja, mi plaćamo te igrače" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Frank Hoermann / SVEN SIMON / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: kolbert-press/Martin Agüera / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Eibner-Pressefoto/Jenni Maul, Eibner-Pressefoto / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Sportfoto Zink / Wolfgang Zink / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Gerhard Schultheiß / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Federico Gambarini/DPA Br. slika: 6 6 / 6 AD

Podsjetimo, Njemačka je u Ligi nacija rival Srbiji i u septembru i oktobru je pod vođstvom novog selektora Jirgena Klopa remizirala protiv Holandije (1:1), izgubila od Grčke 0:1 kod kuće i remizirala 1:1 u Solunu i pobijedila Srbiju 2:0. Naredni meč Nijemci će igrati protiv Srbije 13. novembra na "Marakani" pred djecom, a završiće učešće u grupnoj fazi u meču protiv Holandije, 16. novembra kod kuće.

(MONDO)