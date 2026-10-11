Promašaj sezone Lijama Delapa, engleskog napadača za koga su tri kluba izdvojila više od 100 miliona eura na ime obeštećenja.

Izvor: Tv Arena Sport/Screenshot

Sramotan promašaj mladog engleskog napadača Lijama Delapa (23) na utakmici njegovog Notingem Foresta protiv Kristal Palasa. Sa nekoliko metara je imao vremena da se namjesti, da odabere koji dio mreže će pocijepati i šutirao je pravo u golmana Valtera Beniteza (33).

Ne bi trebalo oduzimati čuvaru mreže zasluge za ovu odbranu, ali mora se reći da se za sve ovde pitao napadač i obrukao se, pogledajte.

Pogledajte 01:31 Promašaj Lijama Delapa na utakmici Kristal Palas Notingem Forest Izvor: TV Arena sport/Screenshot Izvor: TV Arena sport/Screenshot

Delap do sada plaćen 105,3 miliona eura, za šta?

I dalje mladi centarfor ponikao je u Mančester sitiju, a 2024. je prešao u Ipsvič za 17,8 milkiona eura. Poslije toga je u leto 2025. prešao u Čelsi za 35,5 miliona eura, a ovog ljeta je stigao u Notingem Forest za 52,5 miliona eura.

Iako standardno igra, Delap se muči ove sezone u Forestu da pogađa, pa je postigao jedan gol u uvodnih pet kola, uključujući i današnji poraz od Kristal Palasa 1:3.

Ni u prethodnim klubovima nije se proslavio (najblaže rečeno), pa je u Čelsiju u 47 nastupa postigao samo tri gola. U Ipsviču je prethodno u 40 utakmica dao 12 golova.

Sin je legende

Delap je sin legendarnog irskog fudbalera Rorija Delapa (50), nekadapnjeg asa Sautemptona i Stouka, koji je igrao u veznom redu. Više od svoje igre nogom bio je poznat po snažnim rukama i dalekom izbačaju lopte iz auta. Na taj način je svojevremeno pomogao Stouku da postane premijerligaš i da se učvrsti u najvišem rangu.