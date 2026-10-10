Budućnost danas pod Goricom igra derbi protiv Sutjeske u okviru 10. kola, ali će rezultat na terenu biti samo jedan dio večeri posvećene solidarnosti, podršci i borbi protiv karcinoma dojke.

Izvor: FK Budućnost

Ulaznica za utakmicu košta tri eura, a kompletan prihod od prodaje karata biće doniran Institutu za onkologiju Kliničkog centra Crne Gore.

Karte se mogu kupiti na biletarnici Budućnosti na zapadnoj tribini Gradskog stadiona: danas od 17.15 do 18.55 časova.

Poseban trenutak večeri biće i izvodjenje pjesme „Žena” pred početak derbija. Pjesma „Žena“ nastala je zahvaljujući 150 kreativaca koji su u nju utkali note, riječi, aranžmane, kadrove, režiju, lekturu, brigu, ljubav i dušu. Jer „Žena“ nije samo pjesma – to je glas hrabrosti, solidarnosti i ljubavi u borbi protiv karcinoma dojke.

Na stadionu pod Goricom pridružiće nam se KIC POP HOR, sa dirigenticom Ivanom Novaković, menadžerka Snežana Burzan Vuksanović, Jelena Nenezić, Ivana Popović Martinović, Momčilo Zeković Zeko i mnogi drugi.

Derbi Budućnosti i Sutjeske uvijek donosi posebnu emociju, ali ovoga puta želimo da tribine pod Goricom pokažu i nešto više od fudbalske strasti.

DANAS IGRAMO I PJEVAMO ZA NJU!



