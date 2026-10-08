Aleksander Čeferin najavio je kandidaturu za četvrti mandat na čelu UEFA, ističući potrebu za reformom FIFA i jedinstvom evropskog fudbala.

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Predsjednik UEFA Aleksander Čeferin kandidovaće se za četvrti mandat na čelu evropske kuće fudbala. Slovenac je svoju odluku saopštio delegatima na sastanku predsjednika i generalnih sekretara svih 55 nacionalnih saveza članica UEFA u Berlinu.

UEFA je istovremeno ponovo naglasila da se protivi predsjedniku FIFA Đaniju Infantinu, objavivši plan od 14 tačaka za reformu svjetske kuće fudbala.

Čeferinova odluka bila je očekivana i predstavlja zaokret u odnosu na njegovo ranije insistiranje da se neće ponovo kandidovati. Slovenac je to najavio u februaru 2024. godine, kada je bio u središtu polemike zbog odluke UEFA da promijeni statut i da mu omogući da se kandiduje za četvrti mandat.

Podsjetimo, Čeferin je prvi put izabran 2016.

"Hvala svim savezima"

"Želim da zahvalim nacionalnim savezima na ukazanom povjerenju. Suočili smo se sa ogromnim izazovima tokom prethodnih godina i sa njima smo se suočili kao jedan tim. Pred nama je još mnogo važnog posla i zato sam prihvatio njihov zahtjev. Moja ambicija ostaje ista: da evropski fudbal ostane ujedinjen, da našu igru učinimo snažnijom i da UEFA bude spremna za narednu generaciju", rekao je Čeferin za zvanični sajt UEFA.

Čeferin, kojeg je podržao Fudbalski savez BiH, isključio je mogućnost da se lično kandiduje protiv Infantina, ali želi da pronađe kandidata iza kojeg bi fudbalski svijet mogao da se ujedini kada FIFA u martu bude birala predsjednika.