Slaven Bilić, selektor Hrvatske, suočava se s pritiskom nakon teških poraza. Njegova misija je da vrati tim na pravi put protiv Španije.

Izvor: Joaquin Corchero / Zuma Press / Profimedia

Selektor fudbalske reprezentacije Hrvatske Slaven Bilić pod velikim je pritiskom već poslije tri utakmice na klupi "vatrenih". Zamijenio je Zlatka Dalića, selektora koji je napravio najveće uspjehe sa Hrvatskom, tako da dva teška poraza koja smo u oktobarskom ciklusu Lige nacija vidjeli od "vatrenih" ne odgovaraju očekivanjima tamošnje javnosti, pa se već sada priča o promjeni na klupi.

Uprkos svemu, Slaven Bilić ističe da je na misiji, da se ne obazire na komentare, tako da će probati da sa Hrvatskom popravi utisak i to protiv prvaka Evrope i svijeta - Španije. Večeras od 20.45 na "Poljudu" odlučuje se i njegova sudbina.

Slaven Bilić: Dao Bog da žele Hrvatskoj što i ja

Osvrćući se na komentare poslije poraza od Španije (1:4) i Engleske (0:7), Slaven Bilić je naglasio: "Ne čitam, pretpostavljam da ova situacija otvara bezbroj kombinacija, dobronamjernih i onih drugih. I tih 7:0 je plodno tlo za takve stvari. Mogu samo reći - dao Bog da svi žele Hrvatskoj ono što joj ja želim.

Naravno da ne uživam u ovome, ali nemam problema s tim. Razočaran sam i ljut jer igramo bez energije protiv ekipe koja će te razbiti. Svaki put kad smo ih pobjeđivali bio je maksimalni angažman i naboj energije, sad nije."

"Ne treba da zaboravimo Englesku"

Meč protiv Engleske, u kome je Hrvatska primila sedam golova, a mogla je možda i još toliko, Slaven Bilić ne želi da zaboravi ni po koju cijenu.

"Protiv Engleske smo upisali najveći poraz u istoriji. To nije utakmica koja se zaboravi nego je treba zapamtiti i sjetimo se nje kada pomislimo da će biti lako. Sada mora biti reakcija protiv svjetskih prvaka na stadionu koji je zahtjevan, ali i najbolji da igrači pokažu maksimalni naboj. Ne moramo da pobijedimo, ali nadam se da ćemo to učiniti. Ne moramo ni da osvojimo bod iako vjerujem da hoćemo. Ali, moramo pokazati pravo lice", naglasio je selektor Hrvatske.

Šta kaže Luka Modrić?

Istakao je kapiten Hrvatske da je o svemu pričao sa Slavenom Bilićem i svojim saigračima, ističući da Hrvatska mora da se ponaša protiv Španije kao da se ništa nije dogodilo, pa da se prikaže u pravom svjetlu.

"U fudbalu i životu ima dobrih i loših stvari, uspona i padova. Nemaš previše vremena za biti tužan i razočaran, moraš se dignuti i pokazati pravu snagu. Puno puta smo bili u ovakvoj situaciji, igramo protiv Španije od koje smo izgubili 6:0 nakon što smo bili drugi na svijetu. Nema vremena ni smisla vraćati se na ono što je bilo nego se moramo okrenuti naprijed", rekao je Luka Modrić koji je naglasio da će za Hrvatsku igrati dok god je potreban.

"Nije problem izgubiti nego način. A način na koji smo izgubili nije onaj 'dao sam sve, a protivnik je bio bolji'. Od publike na Poljudu očekujem pozitivnu reakciju i podršku. To nam treba i to nisu floskule. Podrška navijača nam puno znači. Sigurno da smo sve razočarali, ali najviše smo sami sebe i nas najviše boli."