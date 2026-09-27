Selektor reprezentacije Hrvatske Slaven Bilić nije krio oduševljenje zbog gola Luke Modrića, ali ono što je oduševilo trenera bio je govor koji je kapiten održao timu.

Izvor: Slavek Ruta / Zuma Press / Profimedia

Reprezentacija Hrvatske je pobijedila Češku 2:1 u Ligi nacija, a kapiten Luka Modrić je kao i uvijek komandovao timom. Iako mu to nije primjerno, iskusni fudbaler Milana uspio je da postigne i gol i to 30. za nacionalni tim, ali i u 42. godini. Zbog načina na koji je igrao, pomogao timu i komandovao ekipom, selektor Slaven Bilić je imao samo riječi hvale za Hrvata.

"Gol je bio fenomenalan, ali način na koji je održao govor... To je nešto što nisam čuo dugo vremena", započeo je Slaven Bilić, koji je potom otkrio da je upoznao stranu Luke Modrića za kakvu dosad nije znao.

"Nije bio kapiten u moje vrijeme. Poznajem ga, ne samo njega, već cijelu njegovu porodicu. Ali taj minut prije nego što je izašao na teren, kada sam ja nešto rekao, pa je on rekao nešto... Tih 30 sekundi... Čak sam i ja, koji ga tako dobro poznajem, rekao 'vau'. Sjajno, svaka mu čast", ponosan je bio Bilić.

Šta je rekao Luka Modrić?

Vidi opis Bilić otkrio nepoznatu stranu Luke Modrića: "Čak sam i ja rekao - vau" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Slavek Ruta / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Slavek Ruta / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Slavek Ruta / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Slavek Ruta / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Profesionalac, kakav jeste, Luka Modrić poslije postignutog gola u dresu reprezentacije Hrvatske nije riješio da hvali sebe, već je analizirao nov tim, novog trenera i velike ambicije.

"Još je rano za izvođenje zaključaka. Dosta je pozitivno, svi žele više sa novim trenerom. Ima više energije, više želje. Postoje neke stvari koje on želi od nas, biće potrebno vrijeme da se usavrši, ali sve ide lakše kada se pobjeđuje. Vjerujem da ćemo ponoviti dobre stvari u narednim utakmicama, a smanjiti loše", rekao je Luka Modrić.

Hrvatska je pobijedila Češku 2:1, strijelac prvog gola na meču bio je Luka Modrić, koji je u 47. minutu zatresao mrežu rivala, ali je potom Adam Karabec uspio da izjednači, da bi Marko Pašalić u 77. minutu postavio konačan rezultat.