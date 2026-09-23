Fudbalski klub Partizan poslao je saopštenje u kom potvrđuje da neće biti ostavki, da Saša Ilić ima punu podršku, a otkriveni su i novi detalji oko dugovanja.

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Upravni odbor fudbalskog kluba Partizan održao je redovnu sjednicu na kojoj je razmatrao najvažnije sportske, finansijske i infrastrukturne teme, kao i aktivnosti kluba u periodu koji dolazi. Ostavki neće biti, podrška treneru Saši Iliću, a detaljno su pričali o planovima, zimskom prelaznom roku i dugovanjima.

Saopštenje prenosimo u cijelosti:

"Upravnom odboru predstavljen je izvještaj sportskog sektora o aktuelnoj situaciji u prvom timu, rezultatima u dosadašnjem dijelu sezone i planu rada do zimskog prelaznog roka, uz jasnu ocjenu da rezultati u domaćem prvenstvu nisu na nivou ambicija i očekivanja FK Partizan i da je u narednom periodu neophodan jasan rezultatski pomak. Upravni odbor pružio je jedinstvenu i bezrezervnu podršku šefu stručnog štaba Saši Iliću i njegovim saradnicima za nastavak rada, uz puno povjerenje da ekipa u narednom periodu mora da ostvari potrebnu stabilizaciju i značajno popravi rezultate.

Posebna pažnja posvećena je predstojećem septembarskom monitoringu, za koji FK Partizan uspješno realizuje sve neophodne aktivnosti. U okviru obaveza obuhvaćenih aktuelnim ciklusom UEFA monitoringa, dospjeli dug FK Partizan iz prethodnog perioda prema bivšim igračima, trenerima i sportskim radnicima iznosio je ukupno 3.678.240 evra, od čega je Klub do sada iz tekućeg poslovanja izmirio 1.548.550 evra, dok su aktivnosti na sporazumnom rješavanju preostalih obaveza u toku.

Upravni odbor upoznat je i sa aktuelnom finansijskom situacijom u Klubu. Ukupan dug FK Partizan na današnji dan iznosi približno 32 miliona evra, pri čemu se najveći dio, odnosno gotovo dvije trećine ukupnog iznosa, odnosi na poreske obaveze, odnosno na dug državi, dok približno 8 miliona evra čine obaveze prema ostalim povjeriocima. Istovremeno, Klub po osnovu transfera realizovanih u minulom prelaznom roku ima potraživanja u iznosu od približno 9,3 miliona evra.

Posebno značajan rezultat ostvaren je u saniranju naslijeđenih obaveza prema bivšim igračima, trenerima i sportskim radnicima. U oktobru 2024. godine, u trenutku dolaska aktuelne uprave, dug prema ovoj kategoriji povjerilaca iznosio je 13.111.000 evra, dok je danas sveden na 2.788.819 evra bruto, odnosno 1.622.336 evra neto. Od toga, 1.000.000 evra predstavlja preostalu obavezu prema bivšem kapitenu Bibarsu Nathu.

Značajno su smanjene i naslijeđene obaveze prema drugim klubovima: sa 7.250.628 evra, koliko su iznosile u trenutku dolaska aktuelne uprave, na današnjih 1.895.106 evra. Najveći dio tog iznosa, 1.450.000 evra, odnosi se na preostalu obavezu prema Torinu za transfer Dembe Seka, čija je otplata raspoređena na naredne četiri godine.

Upravni odbor ocjenio je da ove brojke najbolje pokazuju razmjere napretka ostvarenog u finansijskoj konsolidaciji kluba, uprkos izuzetno teškom zatečenom stanju, brojnim pritiscima, osporavanjima i čestom nerazumijevanju procesa kroz koji FK Partizan prolazi.

Članovi Upravnog odbora upoznati su i sa napretkom infrastrukturnih radova u SC 'Partizan-Teleoptik'. Posebno zadovoljstvo iskazano je završetkom novog fudbalskog terena sa natkrivenom tribinom, koji će biti otvoren u nedjelju, 27. septembra, prijateljskom utakmicom FK Partizan i FC Rodina Moskva. Tom prilikom javnost će imati priliku da se neposredno upozna sa rezultatima dosadašnjih ulaganja i radova na unapređenju sportske infrastrukture kluba.

Upravni odbor razmatrao je i predstojeće izbore za organe upravljanja Fudbalskog saveza Srbije i zauzeo jasan stav da FK Partizan neće biti pasivni posmatrač procesa koji će odrediti budući pravac srpskog fudbala.

FK Partizan u ovom trenutku nije adekvatno zastupljen u organima FSS i takvo stanje za Klub nije prihvatljivo. U više navrata javno smo ukazivali da najavljene reforme srpskog fudbala moraju biti praćene konkretnim promjenama u načinu rada i odlučivanja, kao i obezbjeđivanjem jednakih i fer uslova za sve klubove.

Klub će aktivno učestvovati u tom procesu i insistirati na odgovarajućoj institucionalnoj zastupljenosti i ulozi koja pripada FK Partizan u skladu sa njegovim značajem, tradicijom i odgovornošću koju ima prema srpskom fudbalu", navodi se u saopštenju.

(MONDO)