Goran Bogdanović upozorava na katastrofalnu situaciju u Partizanu i traži odgovornost uprave, dok kritikuje rad Saše Ilića kao trenera.

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Situacija u FK Partizan je katastrofalna, što priznaje i prvi čovjek kluba Rasim Ljajić. Opisao ju je kao "nikad goru", uz poruku koja jasno i nedvosmisleno govori da neće uslijediti promjene jer ne samo da aktuelno rukovodstvo nema želju da ode iz kluba, nego ni drugih kandidata za nasljednike nema.

To ne znači da ne postoje oni koji traže odgovornost, Goran Bogdanović iz "Apela za spas Partizana" oglasio se poslije saopštenja i u izjavi za "Danas" i prokomentarisao je probleme koji su se nagomilali u Humskoj.

Izvor: MN Press

"Teško mi je da ovo čak i izgovorim, ali da se prvenstvo danas završava mi bismo ispali iz Superlige. Ovo su najgori rezultati u istoriji Partizana, spali smo na na najniže grane", rekao je Goran Bogdanović i dodao: "Niko nije mogao da očekuje ovako nešto. Partizan ima samo dvije pobjede u devet utakmica, tako nešto se nije dešavalo ni u staroj Jugoslaviji, kada je bila znatno jača konkuredncija. Najcrnje od svega je što ne vidim izlaz iz ove situacije, da postoji neki znak da će nešto da se promijeni na bolje. Mi smo u kontinuitetu loših rezultata i to boli sve nas koji smo dušom i srcem uz Partizan".

Šta traži Apel?

"Gledao sam raspored i šta nas čeka u nastavku prvenstva...", zabrinut je Bogdanović pogledom na tabelu: "Slijede dueli sa Novim Pazarom, Železničarom iz Pančeva i Čukaričkim. To su ekipe koje postižu dobre rezulztate, igraju kvalitetan fudbal i kada gube. Iskreno, plašim se da li ćemo uspjeti da dobijemo te utakmice poslije tronedeljne pauze zbog mečeva reprezentacije".

Bogdanović je jedan od aktivnih članova "Apela za spas Partizana" koji je tražio od uprave da podnese ostavke.

"Nadao sam se, iskreno, da će kritički stav i saopštenje “Apela” imati uticaj na ekipu u Surdulici. Da će proraditi neki inat, da se trgnu, da budu ljuti zbog kritike. Stvarno mi je teško, ali u Partizanu trenutno ništa ne funkcioniše. Iz dana u dan smo sve gori i gori", dodao je on.

Saša ilić da podnese ostavku

Izvor: MN Press

Iako izuzetno poštuje i cijeni Sašu Ilića, smatra da trener Partizana nije dorastao izazovu: "Saša ilić je od svih bivših igrača Partizana najviše zaslužio da dobije šansu. Mnogo ga cijenim i poštujem, ali je očigledno da ovo do sada nije bilo dobro", naglasio je Bogdanović.

"Rezultati pokazuju da nije na ispravnom putu. Trebalo je da ispoštuje svoju odluku poslije meča u Lučanima kada je podnio ostavku i da ode sa klupe. Da se vrati jednog dana kada bude iskusniji trener, a u klubu bude vladala bolja klima. I navijači koji su podržali Ilića nisu u pravu, jer je jasno da sa ovim trenerom nikako ne ide. Naglašavam da interes Partizana mora uvijek da bude na prvom mjestu. Stavljanje bilo kog pojedinca iznad kluba je nedopustivo. Nije važno kako se on zove i preziva", zaključio je on.

Ko je Goran Bogdanović?

Vidi opis Goran Bogdanović: "Saša Ilić je trebalo da ode iz Partizana, kao što je i rekao" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 1 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 2 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 3 / 22 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 4 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 5 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 6 / 22 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 7 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 8 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 9 / 22 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 10 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 11 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 12 / 22 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 13 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 14 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 15 / 22 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 16 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 17 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 18 / 22 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 19 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 20 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 21 / 22 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 22 / 22

Goran Bogdanović (59) je nekadašnji vezista Partizana koji je od 1985. do 1993. godine igrao za crno-bijele. Igrao je i za Majorku, Espanjol i Ekstremaduru, da bi se 2000. godine vratio u srpski fudbal i obukao dres Sartida. S ovim klubom osvojio je i pehar Kupa SCG.