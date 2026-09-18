Trener crno-bijelih Saša Ilić potpuno svjestan težine trenutka svog tima i čitavog kluba. Crno-bijeli u zoni ispadanja dočekuju posljednje kolo pred tronedjeljnu pauzu zbog mečeva reprezentacije.

Izvor: FK Partizan Beograd/Youtube

FK Partizan gostuje Radniku u Surdulici u subotu u 19 časova i pokušaće da prekine niz jako loših rezultata pred tronedjeljnu pauzu u Superligi. Trener Saša Ilić govorio je o velikoj rezultatskoj krizi koja potresa klub iz temelja.

"Partizan je u nikad goroj situaciji skoro u svojoj istoriji, na tabeli je tu gdje je. To su činjenice. Da li je Surdulica teren za vađenje? Za Partizan je pobjeda pod moranjem, to mora da ima i kontra-efekat, ali može da bude i dobra stvar, jer smo prije svega stručni štab i ja, a onda i igrači svjesni situacije. Dobro smo radili na treninzima, na osnovu toga ima optimizma i nadam se da ćemo to da sprovedemo u djelo", rekao je u Sportskom centru "Teleoptik" trener Saša Ilić.

U kakvom je ekipa psihološkom stanju poslije poraza od Zvezde i Vojvodine?

"Nije lako, rezultatski je katastrofalno jer smo izgubili obje utakmice, ali rad na treninzima prethodnih dana mi daje optimizam da okrenemo stvari".

"Dva puta sam ih gledao protiv Zvezde"

Radnik je nedavno izborio remi protiv Zvezde.

"Dva puta sam odgledao tu utakmicu, odigrali su 0:0 igrajući disciplinovano, agresivno, jednostavan fudbal, mnogo pažnje poklanja duelima i drugim loptama, čega smo svjesni. I kao što sam rekao, koliko god vjerujem da smo pojedinačno bolji od njih, bez agresivnosti, borbe i tih stvari biće izuzetno teško".

Partizanu nedostaje samopouzdanja kada ne koristi prilike i to se vidjelo u svim prethodnim mečevima crno-bijelih.

"Tako je i ako pogledamo unazad, imali smo na svom stadionu stopostotne šanse koje nismo koristili, pa su odmah protivnici postizali golove. Činjenica je da nam slijedi kazna poslije protoka određenog perioda i naših promašenih šansi, to se događa u dužem vremenskom periodu. Radimo mnogo na tome na treninzima, pokazujemo igračima u analizi i svjesni smo da bi nam prva iskorišćena stopostotna šansa mnogo značila na psihološkom planu. Sutra je jako važno da uđemo agresivno i borbeno i da radimo kao prethodnih dana na treninzima. Ako se sve te stvari poklope, imamo veliku šansu za pobjedu".

"Da jednom lopta uđe u gol"

Izvor: MN Press

Još jednom je Ilić zahvalio navijačima na podršci.

"Rekao sam i poslije Vojvodine da se zahvaljujem na podršci igračima i meni, ali ako rezultati budu kakvi jesu i tom strpljenju doći će kraj. Toga smo svjesni. Radimo dobro i što jače i vjerujemo da će se stvari preokrenuti. Sutra moramo da krenemo sa serijom pobjeda, jer nam situacija na tabeli ne dozvoljava da razmišljamo drugačije."

Vjeruje Ilić u to da će crno-bijeli uloženim radom sve preokrenuti.

"Sreća se zaslužuje. Neke stvari očigledno nismo radili kako treba. Činjenica je da puno toga promašujemo, druga stvar je da smo mnogo puta pogađali okvir gola i nijednom nam se nije odbila gdje hoćemo. Činjenica je da primamo golove iz rikošeta, da dajemo sebi autogolove i nadam se da će sve to prestati i da ćemo i mi ponašanjem, radom i odnosom zaslužiti da preokrenemo stvari, da te lopte ulaze u gol i da ne primamo takav gol", rekao je Saša Ilić.



