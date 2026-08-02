Kako mediji u Brazilu izvještavaju Endrik i Miranda su na korak od razvoda braka, međutim - par se nije oglasio

Izvor: Richard Callis/Sports Press Phot / Zuma Press / Profimedia

Izgleda da je paru koji je nekoliko godina bio jedan od najzanimljivijih u svijetu fudbala došao kraj. Endrik, koji ima svega 23 godine, suočava se sa najtežom krizom na privatnom planu, pošto je, prema navodima brazilskih medija, njegova šest godina starija supruga Miranda podnijela zahtijev za razvod braka.

Čitava situacija i dalje nije javno potvrđena, ali tamošnji mediji izvještavaju da Gabrijela Miranda traži čitavo bogatstvo. Navodno, supruga fudbalera smatra da joj pripada 70 posto imovine igrača Real Madrida i tu se nije zaustavila. Traži i 50.000 eura alimentacije, kao i da as "kraljevskog kluba" plati njene pravne troškove.

Ovo je samo jedna u moru informacija koje godinama prate ovaj par. Ono što ne potkrepljuje tvrdnju o razvodu braka jeste činjenica da se Miranda vrlo često oglašava objavama u na društvenim mrežama, a prije samo nekoliko dana podijelila je fotografiju sa suprugom, kao i nekoliko u dresu Brazila.

Endrik je zbog Mirande godinama bio na stubu srama zbog kompromitujućih izjava. A brak koji su započeli dok je on još bio tinejdžer i dalje je jedna od zanimljivosti koja se često prepričava.

Od kada su Endrik i Miranda u braku?

Osim što je bio u središtu dešavanja zbog talenta i dolaska u Real Madrid, Endrik je pažnju privukao i zbog toga što je sa 18 godina stao na "ludi kamen". Mladi igrač zavolio je šest godina stariju manekenku Gabrijelu Mirandu, sa kojom je bio u vezi dok je još bio maloljetan, pa su kontroverze bile na najvišem mogućem nivou. Bilo kako bilo, par se vjenčao u septembru 2024.

Endrik je jednom prilikom otkrio da su potpisali ugovor u kome se nalazi nekoliko pomalo bizarnih pravila. Obavezno pravilo je da njih dvoje moraju jedno drugom reći "Volim te" u svim situacijama. Takođe, ni Endriku ni Mirandi nije dozvoljeno da razviju bilo kakvu zavisnost, bilo da je u pitanju droga ili alkohol. Njih dvoje su odlučili da zaključe ugovor kako bi zadržali poštovanje i naklonost jedno prema drugom.

"Uradiću ono što Bog kaže mojoj supruzi"

Kontroverzna izjava Endrika od prije nekoliko mjeseci obišla je planetu. U njoj je mladi fudbaler, koji je igrao na pozajmici u Lionu, govorio o budućnosti. S obzirom na to da je u francuskom klubu pružio solidne partije, bio je upitan da li razmišlja o povratku u redove španskog velikana.

"Kao što sam već rekao... Ako treba da ostanem ovde, ako treba da se vratim u Real Madrid ili ako treba da odem negdje drugdje, uradiću ono što mi Bog kaže. Ono što Bog kaže mojoj supruzi. Zahvalan sam Bogu što me je doveo ovde. Veoma sam srećan što sam ovde. Ali to je to, uradiću ono što mi Bog kaže da uradim, ono što Bog stavi u glavu mojoj supruzi da uradi", rekao je tada Endrik, a prenio "Globo".