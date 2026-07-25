Arsenal planira da u Londonu napravi pravi drim-tim za narednu sezonu.

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Arsenal izgleda sprema nešto opasno. Nakon što su prošle sezone uspjeli da konačno osvoje Premijer ligu i da na penale izgube finale Lige šampiona sada su spremni da dovedu ni manje ni više nego Vinisijusa!

Nakon što su "uletjelI" između Atletika i Barselone i pokušavaju da ukradu Hulijana Alvareza od Katalonaca, sada hoće da iskoriste borbu za prevlast između Vinisijusa i Kilijana Mbapea u Real Madridu i da dovedu Brazilca.

Navodno sve to je moguće jer je Real riješio da kupi Jana Diomandea za 120.000.000 evra, pa bi onda on zauzeo to Vinisijusovo mjesto u napadu, bez trvenja sa Mbapeom. Što se Vinisijusa tiče on bi poslije 375 nastupa, 128 golova, 100 asistencija i brojnih trofeja mogao da sa 24 godine promijeni sredinu sasvim nenadano.

Već je krenuo u spremanje Arsenal pa je prodao Leandra Trosara, Jakuba Kiviora i Karla Hajna. Sigurno će biti još odlazaka, ali ako Arsenal zaista zamijeni Trosara sa Vinisijusom, znaćemo da se spremaju da naprave pravu dinastiju u Premijer ligi.

(MONDO)