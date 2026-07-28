Mark Kukurelja je ispunio obećanje i stvarno istetovirao lik selektora Luisa de la Fuentea na svojoj ruci posle titule na Mundijalu.

Izvor: Oscar J Barroso / AFP / Profimedia

Mark Kukurelja je tokom Svjetskog prvenstva u fudbalu rekao da će "da istetovira lik selektora Luisa de la Fuentea ako Španija osvoji titulu". Njegove riječi prvo su shvaćene kao šala, ali kada je "crvena furija" u finalu pobijedila Argentinu mnogi su počeli da ga podsjećaju na to.

"Obećanje ispunjeno", napisao je Kukurelja na svom Instagram nalogu i pokazao svoju novu tetovažu. Na ruci je istetovirao upravo ono što je obećao. Lik čovjeka koji je jedan od najzaslužnijih za osvajanje "Boginje".

Kukurelja je tako pokazao da nije zaboravio ono što je obećao i na neki način je pokazao i koliko cijeni španskog stručnjaka.

Podsjećanja radi pred početak Mundijala je Kukurelja prešao u Real Madrid iz Čelsija za 55 miliona eura i potpisao je šestogodišnji ugovor.