Zinedin Zidan blizu je klupe reprezentacije Francuske, posle debakla ovog tima u polufinalu Mundijala

Izvor: MARCA / Sipa Press / Profimedia

Reprezentacija Francuske poražena je u polufinalu Mundijala. I možda izgubljen meč na Svjetskom prvenstvu ne bi predstavljao debakl, da "trikolori" nisu potpuno nadigrani. Zbog toga se spominje novo ime u nacionalnom timu, pa bi Didije Dešan (57) uskoro mogao da zamijeni Zinedin Zidan (54).

Posle dugih 14 godina možda je vrijeme za kraj, za promenu? Iskusni Francuz bilježio je uspone i padove, ali posle lošeg meča u polufinalu Svjetskog prvenstva izgleda da je vrijeme za rastanak. Na usnama navijača Francuske, ma koliko sentimentalan odlazak Dešana bio, već se izgovara Zidanovo ime. Nema dileme, postoji jednoglasna želja za naslednikom na mjestu selektora Francuske, a to je legendarni fudbaler.

U tamošnjim medijima, osim želje navijača, postoje i nagovještaji da je Zidan usmeno dogovorio preuzimanje nacionalnog tima. Očekuje se da će uskoro oformiti i tim stručnih saradnika, pošto je prethodno odbio unosne ponude nekoliko klubova.

Kada je u pitanju trenerska karijera, Zidan je vodio Real Madrid, sa kojim je bio prvak Španije dva puta, a tri puta je osvajao Ligu šampiona. Na čelu nacionalnog tima očekuje se najmanje ono što je ostvario i kao igrač - bio je šampion svijeta 1998. godine, a potom vicešampion 2006. Ujedno, 2000. godine popeo se i na krov Evrope.

Pod Dešanovom komandom Francuska je takođe imala sjajne rezultate. Ovaj tim bio je šampion svijeta 2018. godine, potom vicešampion 2022, a zauzeo je i drugo mjesto na Evropskom prvenstvu 2016. godine.