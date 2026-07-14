Fudbaleri Španije biće u prilici da drugi put u istoriji postane šampion svijeta.

Izvor: BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia

Španija je u prvom polufinalu u Dalasu savladala Francusku sa 2:0 (1:0).

Crvena furija će u finalu u nedelju igrati protiv pobjednika drugog polufinala u kome se sastaju Engleska i Argentina.

Aktuelni evropski šampioni su do trijumfa došli golovima Mikela Ojarzabala u 22. minutu iz penala i Pedra Pora u 58. minutu.

Iako to možda rezultat ne govori, Španija je prosto raznijela Francusku. Najbolji napad u dosadašnjem dijelu Svjetskog prvenstva se gotovo nije vidio, imao je samo jedan šut u okvir gola.

Španija je gospodarila terenom, uspješno se branila, a u napadu bila u svakom trenutku opasna.

Španci su poveli posle velike gluposti Lukasa Dinje. Bek Francuza je oborio u kaznenom prostoru Lamina Jamala koji mu je dotrčao iza leđa. Ojarzabal je bio siguran sa bijele tačke.

Do drugog gola Španci su došli posle sjajne akcije. Bio je to dupli pas Pora i Olma.