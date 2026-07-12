Selektor Argentine Lionel Skaloni ističe da uz VAR nema pomoći na utakmicama, iako njegovu selekciju 40 godina prati glas da su miljenici.

Izvor: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia

Reprezentacija Argentine stigla je do polufinala Svjetskog prvenstva na kojem brani šampionsku titulu, a gotovo svaki njihov meč na ovom turniru obilježio je neki skandal. Tim koji sa klupe predvodi selektor Lionel Skaloni, a na terenu kapiten Lionel Mesi, mučio se prilično protiv svih rivala u nokaut fazi takmičenja - pa povremeno možda imao i malu pomoć sudija.

Selektoru Argentine preko glave je takvih priča. Na konferenciji za medije pred meč protiv Švajcarske ponovo su ga pitali o tretmanu koji dobija njegov tim, jer je opšti utisak javnosti da sudijski kriterijum često ide u korist branilaca trofeja. Skaloni ima drugačije viđenje te situacije.

"Još 1986. godine ljudi su govorili da dobijamo povlašćeni tretman, tako da ovo nije novost", primijetio je Skaloni i dodao: "Argentina je uvijek bila sila na svjetskim prvenstvima. Na neki način, mi ovo koristimo da pokažemo igračima da postoje ljudi koji ne žele da Argentina pobijedi. To je normalno, baš kao što postoje ljudi koji ne žele da drugi timovi pobijede. Možda ima mnogo više tih ljudi protiv nas, i mi to uzimamo u obzir. Igrači to razumiju, a mi to koristimo kao motivaciju da ih natjeramo da igraju još bolje."

Selektor Argentine smatra da je tehnologija koja se sada koristi u svijetu fudbala uticala na to da više sudije ne mogu da odluče pobjednika. Po njegovim riječima, pravila se striktno poštuju i nemoguće je imati pomoć sudije ili nekog sa strane.

"Sada sa VAR tehnologijom, veoma je teško dobiti bilo kakvu pomoć sa strane. Nema mjesta za dvostruko tumačenje pravila. Ako se Lisandru Martinezu nagazi na nogu, bilo malo, mnogo ili samo blago, to je prekršaj. Ne postoji drugi način da se to protumači. U fudbalu, koncept 'pomoći' više ne postoji. Sa svom dostupnom tehnologijom u 2026. godini, to je jednostavno nemoguće", rekao je selektor reprezentacije Argentine.

Ipak, mnogo je onih koji se neće usaglasiti sa tim. Samo na ovogodišnjem Mundijalu bilo je nekoliko mečeva za koje ljubitelji fudbala smatraju da su nepravedno odlučeni u korist Argentine. Protesti su se pojavljivali nakon utakmice protiv Zelenortskih Ostrva, pa zatim Egipta i na kraju Švajcarske. Takođe, ne treba zaboraviti da je veliki dio fudbalske javnosti smatrao da se na Mundijalu 2022. godine u Kataru penali olako sviraju u korist Argentine.