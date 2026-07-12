Selektor "gaučosa" nije krio oduševljenje plasmanom u polufinale...

Izvor: Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Argentine obezbijedila je učešće u polufinalu Mundijala, pošto je u dramatičnom četvrtfinalnom duelu u Kanzas Sitiju poslije produžetaka nadigrala Švajcarsku rezultatom 3:1 (1:1).

Odmah nakon završetka susreta, selektor Lionel Skaloni bio je vidno olakšan, ali i samokritičan prema igri svog tima.

"Činjenica je da smo prošli kroz ozbiljne muke tokom današnjeg meča. Bili smo svjesni da nas naspram sebe čeka fizički dominantan protivnik koji nam je zadao mnogo problema, zbog čega iz nekih situacija nismo uspijevali da se izvučemo na željeni način. Moramo biti iskreni i reći da nas je danas pogledala i sreća, pošto je rival zaradio crveni karton, a mi smo tek od tog momenta uspjeli u potpunosti da preuzmemo kontrolu nad igrom", naglasio je argentinski strateg.

Skaloni je svijestan da ekipa mora da podigne nivo igre ukoliko želi svjetski tron.

"Ako ćemo realno, pred nama je još dosta posla i segmenata koje hitno moramo da unaprijedimo. Bez obzira na sve, trijumf je ono što se na kraju računa. Ovaj tim je danas napravio uspjeh koji će ući u istoriju. Možda ovo izdanje nije bilo naše najbolje, ali je plasman među četiri najbolje ekipe na planeti sam po sebi ogroman podvig", zaključio je selektor Argentine.

Vidi opis Selektor Argentine kritičan poslije pobjede: Prošli smo kroz ozbiljne muke, nije ovo bilo naše najbolje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia Br. slika: 10 10 / 10

Novo pravilo napravilo pakao Švajcarcima

Tokom četvrtfinalnog okršaja između Argentine i Švajcarske, koji su "gaučosi" dobili sa 3:1 poslije produžetaka, napadač Bril Embolo morao je prijevremeno u svlačionicu nakon neuobičajene odluke portugalskog arbitra Žoaoa Pinjeira.

Za sve je zaslužna najnovija direktiva koja omogućava video-arbitru (VAR) da reaguje kada se dogodi "greška u identitetu" prilikom pokazivanja žutih kartona. Upravo ovaj detalj bio je ključan u duelu koji su na sredini terena vodili Embolo i Argentinac Leandro Paredes.

Prvobitno je, posle žestoke borbe za loptu, portugalski sudija javno opomenuo Paredesa. Ipak, ubrzo je stigao poziv iz VAR sobe. Detaljnim pregledom snimka utvrđeno je da kontakta argentinskog fudbalera zapravo nije ni bilo, te da je Embolo simulirao prekršaj.

Javna opomena Paredesu je momentalno poništena, a kazna je preusmjerena na pravu adresu - Brila Emboloa.

Kako je švajcarskom ofanzivcu ovo bio drugi žuti karton na utakmici, sudija mu je pokazao crveni put u svlačionicu, koju je igrač napustio u suzama.

Mesijeva rasprava sa sudijom

Pored samih golova i uzbuđenja na terenu na meču Argentine i Švajcarske, pažnju javnosti privukao je i jedan detalj koji je brzo postao viralan na društvenim mrežama. Kako prenosi ugledni ESPN, Lionel Mesi je u jednom momentu ušao u otvoren verbalni sukob sa glavnim arbitrom meča, Portugalcem Žoaoom Pinjeorom.

Kapiten Argentine je sudiji odsječno poručio:

"Molim Vas, obraćajte mi se kako treba. Nemojte da me ne poštujete - ja se Vama obraćam sa poštovanjem."

Rasprava Mesija i sudije postala je viralna, a sve se završilo na oštrom razgovoru...