Tragična vijest stigla je iz Južne Afrike, gdje je preminuo Džejden Adams, reprezentativac i učesnik Mundijala.

Izvor: Pedersen/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Strašne vijesti stižu iz Južne Afrike! Reprezentativac te zemlje Džejden Adams, učesnik Mundijala koji je i dalje u toku, preminuo je samo nekoliko dana nakon povratka sa najvećeg fudbalskog takmičenja na planeti. Vijest o njegovoj smrti potvrdili su Fudbalski savez, ali i porodica fudbalera.

Vijesti o smrti fudbalera prenijeli su afrički mediji, ali i uticajni sajtovi iz Velike Britanije poput "Mirora". Smrt talentovanog fudbalera svakako će šokirati čitavu planetu, a očekuje se i da FIFA pokaže poštovanje prema njemu tokom narednih mečeva na Svjetskom prvenstvu. Adams je ovog ljeta odigrao tri meča na Mundijalu, a ukupno je sakupio devet nastupa u nacionalnom timu.

Fudbaler ekipe Mamelodi Sandauns, jedne od najboljih u Južnoj Africi, igrao je sat vremena protiv Meksika, prvi dio meča protiv Češke i posljednjih desetak minuta protiv Južne Koreje, a utakmicu nokaut faze takmičenja protiv Kanade odgledao je sa klupe za rezervne igrače. Dio reprezentacije bio je i na Kupu afričkih nacija 2024. godine.

(MONDO)