Marcelo Brozović, bivši hrvatski reprezentativac, mogao bi postati novo pojačanje za Real Madrid pod vođstvom Žozea Murinja. Pročitajte detalje o transferu.

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Žoze Murinjo stigao je ovog ljeta u Real Madrid i već je dobio vrlo interesantna pojačanja u vidu Denzela Dumfrisa, Ibrahime Konatea, Bernarda Silve i Marka Kukurelje, međutim sada se sprema da dovede i jednog igrača koji je baš po njegovom ukusu i čiji transfer se ne uklapa previše u politiku "kraljevskog kluba".

U pitanju je bivši hrvatski reprezentativac Marcelo Brozović koji bi iznenada mogao da ostvari transfer karijere - i to nakon što mu je istekao bogati ugovor sa saudijskim klubom Al Nasrom.

Brozović (33) je poslednje tri sezone igrao u Al Nasru, zajedno sa Kristijanom Ronaldom, Sadijom Maneom i još nekim poznatim fudbalerima, ali je odlučeno da se ne uklapa više u planove i da je vrijeme za neko "jače" ime na mjestu zadnjeg veznog. To savršeno odgovara Real Madridu koji želi provjereno rešenje i fudbalera koji bi pristao da bude rezerva, što Brozoviću neće biti baš veliki problem u ovim godinama.

Bivši fudbaler Dinama iz Zagreba i Intera, koji je sa reprezentacijom Hrvatske osvajao bronzu i srebro na Svjetskom prvenstvu, dobio bi ugovor na godinu dana u Madridu i to je opcija ka kojoj se ide.

Vidjećemo da li će samo Florentino Perez odobriti ovakav transfer, pošto je uvijek prije za "blokbastere".