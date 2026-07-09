„Plavi“ i „romantičari“ su odigrali pravu takmičarsku utakmicu sa dosta duela, agresivnosti, ali i lepršave igre u čemu je prednjačila Budućnost. Razumljivo da je utakmica imala takav tonus, jer Beograđanima za tačno deset dana počinje prvenstvo.

Izvor: FK Budućnost/Rusmin Radič

Fudbaleri Budućnost savladali su danas na Zlatiboru OFK Beograd (2:0) i upisali drugu pobjedu u pripremnom periodu.

„Plavi“ i „romantičari“ su odigrali pravu takmičarsku utakmicu sa dosta duela, agresivnosti, ali i lepršave igre u čemu je prednjačila Budućnost. Razumljivo da je utakmica imala takav tonus, jer Beograđanima za tačno deset dana počinje prvenstvo.

I upravo su „romantičari“ baš zbog toga izašli sa praktično najjačim sastavom, dok je stručni štab “plavih” opet mijenjao – ponovo razumljivo, jer prvenstvo počinje tek za nešto manje od mjesec dana – Budućnost je startovala sa tri dječaka (Vujović, Rakčević, Jašović) koji su odigrali sjajno i učestvovali kod golova. Međutim, kompletan tim je odigrao odlično – i ko je počeo i ko je ušao…

„Plavi“ su u prvom dijeli zaprijetili preko Petra Vujovića nakon minijature na malom prostoru i šuta, zatim je udarac oprobao i Petar Jašović, da bi pogodak stigao u 37. minutu: Matija Rakčević je osujetio kontru romantičara, osvojio loptu u snažnom duelu, Jašović je preuzeo loptu i probio kroz centralu, a onda lijepo vidio Neđeljka Kovinića na drugoj strani i novi napadač Budućnosti je lijevom nogom provukao loptu između defanzivca i golmana.

Prvo poluvrijeme je kompletno bilo u tonu “plavih”, jer protivnik praktično nije ni zaprijetio. Drugo je otvoreno udarcem pored stative „romantičara“, a onda je kontrolu ponovo preuzeo plavi tim: Vušurović je gađao iznad prečke, Camaj tik pored stative, zatim je Vušurović loše dodao do Bulatovića u situaciji kada je gol bio već viđen, a već umorni Vujović je takođe odigrao pogrešan pas u situaciji tri na jedan na 16 metara od gola.

A drugi gol je postignut u 74. minutu: plavi su sjajno presingovali, Bulatović je oduzeo loptu i pronašao je Vujovića, koji je elegentano lijevom pogodio sa 16 metara. OFK je u posljednjem minutu zaprijetio iz prekida, a prečka i Domazetović su spasili gol.

„Očigledno je bilo da smo bili svježiji nego na prethodne dvije utakmice, odigrali smo odlično, a najbitnije je da nismo primili gol. Sveli smo kvalitetnog protivnika praktično na jednu šansu, opet iz prekida u posljednjem minutu i to su neke boljke koje nam se dešavaju“, rekao je šef stručnog štaba Budućnosti Srđan Radonjić, koji je dodao…

„Međutim, sa druge strane imali smo pet situacija da postignemo i treći ili četvrti gol, ali raduje trijumf od 2:0 protiv odlične ekipe kojoj uskoro počinje prvenstvo. Posebno me raduje pristup mladih igrača, pokazali su kvalitet. Svi znamo da ga imaju, a očekujem da će iz nedjelje u nedjelju, kao i iz mjeseca u mjesec da svi budemo bolji i bolji“.

Budućnost je protiv OFK Beograda igrala u sljedećem sastavu: Mijatović (45′ Domazetović), Raspopović (80′ Jovanović (85′ Perišić)), Serikov, Milović, Makridakis (45′ Pupović), Radojević (75′ Vukanić), Rakčević (70′ Đuričković), Vujović (75′ Ivanović), Bojović (70′ Vušurović), Jašović (45′ Camaj), Kovinić (70′ Bulatović).