Ekspedicija Sutjeske doputovala je prije dva dana u Kazahstan nakon priprema na Zlatiboru i u Nikšiću, a trener Milorad Peković vjeruje da njegova ekipa ima šta da pokaže protiv rivala koji je prošle sezone osjetio atmosferu elitnog evropskog takmičenja.

Izvor: MONDO/Anja Rašović

Evropska scena se otvara za crnogorski fudbal, a čast da prva izađe na veliku pozornicu ima Sutjeska. Nikšićani danas od 17 časova u Almatiju gostuju Kairatu u prvom meču prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Ekspedicija Sutjeske doputovala je prije dva dana u Kazahstan nakon priprema na Zlatiboru i u Nikšiću, a trener Milorad Peković vjeruje da njegova ekipa ima šta da pokaže protiv rivala koji je prošle sezone osjetio atmosferu elitnog evropskog takmičenja.

Kairat iza sebe ima iskustvo igranja u grupnoj fazi Lige šampiona, ali i težak period među evropskom elitom, gdje je osvojio samo bod u konkurenciji velikih klubova.

Kazahstanski prvak je zbog kvaliteta i prednosti domaćeg terena favorit, ali iz nikšićkog tabora najavljuju borbu bez kalkulacija.

„Čeka nas dobar protivnik i veliki izazov. Dugo smo se pripremali za ovu priliku i želimo da damo maksimum, odigramo hrabro i pokušamo da ostvarimo rezultat koji nam ostavlja šanse pred revanš“, rekao je Peković.

Kairat ima dodatnu prednost jer je sezona u Kazahstanu u punom jeku, dok Sutjeska tek ulazi u takmičarski ritam. Ipak, trener crnogorskog šampiona vjeruje u svoju ekipu.

„Imaju dobar tim, dugo igraju zajedno i imaju iskustvo Lige šampiona. Ali mi gledamo sebe. Poštujemo protivnika, ali vjerujemo u svoj kvalitet“, poručio je Peković.

Sutjeska je tokom ljeta pojačala tim dolascima Aleksandra Boljevića, Slobodana Babića i Tomaša Đurovića, dok protiv Kairata neće biti na raspolaganju Kejron Kembel.

Revanš je zakazan za narednu srijedu u Nikšiću, gdje će Sutjeska pokušati da iskoristi sve ono što eventualno izbori u prvom duelu. Prvi zadatak je težak, ali evropske priče često počinju upravo tamo gdje ih malo ko očekuje.