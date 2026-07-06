FIFA je ukinula crveni karton Balogunu, a Infantino je potvrdio da je razgovarao sa Trampom. Šta to znači za integritet Svjetskog prvenstva?

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FIFA je "sklonila" crveni karton Folarinu Balogunu, napadaču Sjedinjenih Američkih Država, tako da će najvjerovatnije moći da igra u osmini finala protiv Belgije (noć između ponedjeljka i utorka od 2 ujutru u Sijetlu). S obzirom na to da je crveni karton "ispario" na poziv američkog predsjednika Donalda Trampa, što je sada i sam potvrdio, to je izazvalo ogroman potres na Svjetskom prvenstvu i dovelo je čitav turnir pod lupu.

Da li je FIFA nezavisna? Da li je Đani Infantino nezavisan u donošenju odluka ili sluša Donalda Trampa, kome je dao i izmišljenu FIFA nagradu za mir? Sada se i kontroverzni Švajcarac oglasio, svjestan na šta trenutno liči Svjetsko prvenstvo u fudbalu.

"Vidio sam komentare u javnosti povodom odluke nezavisne Disciplinske komisije FIFA u vezi sa suspenzijom Folarina Baloguna i želeo bih da ponovim jedno od osnovnih načela upravljanja FIFA. Sudska tijela FIFA su nezavisna. Ona rade autonomno, primjenjuju Disciplinski pravilnik FIFA i donose odluke na osnovu važećih propisa i konkretnih činjenica svakog pojedinačnog slučaja. Njihova nezavisnost od suštinskog je značaja za kredibilitet i integritet fudbala i to se uvijek mora poštovati", rekao je Đani Infantino.

"Da, redovno razgovaram sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država o pitanjima koja se odnose na Svjetsko prvenstvo FIFA. Povodom ovog slučaja primio sam poziv predsjednika Donalda Trampa, baš kao što primam pozive šefova država, državnih zvaničnika, fudbalskih aktera i poslovnih ljudi iz cijelog svijeta o različitim temama. Tokom našeg razgovora objasnio sam da je u toku pravni postupak pred nezavisnim pravosudnim tijelima FIFA i da će nadležni organi donijeti odluku u dogledno vrijeme. Tako funkcioniše sistem FIFA i to je princip kojeg ću se uvijek pridržavati".

I dalje Infantino tvrdi da je sve čisto: "Odluke Disciplinske komisije FIFA čitam kada budu objavljene. Nekada me iznenade. Nekada se slažem s njima, a nekada ne".

"Ono što uvijek činim jeste da poštujem te odluke i autonomiju tijela koja ih donose. Da li nam se neka odluka lično dopada ili ne, potpuno je nevažno. Poštovanje nezavisnih institucija i vladavine prava ono je što u svakom trenutku štiti integritet naših takmičenja i kredibilitet FIFA", zaključio je on.

Šta kažu u Belgiji?

Povodom čitavog slučaja reagovala je i UEFA, koja je stala na stranu Fudbalskog saveza Belgije, koji je poslije prvog bojažljivog saopštenja odlučio da uđe u klinč sa FIFA, odnosno "spregom" Tramp-Infantino.

Da stvar bude nevjerovatnija, njima nije dostavljena ni odluka FIFA, a kada su poslali dopis i tražili obrazloženje - to je na kraju protumačeno kao žalba. Vjeruju u Fudbalskom savezu Belgije da je to urađeno kako bi ona bila odbijena kao neosnovana, što je još jedan trik da se FIFA zaštiti od najkontroverznije odluke turnira.