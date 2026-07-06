Donald Tramp uticao na odluku FIFA da se oponišti crveni karton reprezentativca SAD Florana Baloguna.

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Cijeli svijet je u šoku zbog kontroverzne odluke koju na Mundijalu 2026 je donijela FIFA, a na koju je vjerovatno uticao i predsjednik SAD Donald Tramp! Navodno, Tramp je zvao Đanija Infantina zbog isključenja koje je zaradio Floran Balogun, jedan od najbolji igrač tima Maurisija Poketina na ovom turniru. Na to je dan kasnije reagovao Sep Blater.

Bivši predsjednik FIFA potpuno je šokiran odlukom o "odlaganju" kazne za Baloguna, koji sada može da nastupi za reprezentaciju protiv Belgije. Kako je navedeno, suspenzija se ukida, a Balogun će sada biti pod uslovnom kaznom. Jasno je svim ljubiteljima fudbala da je ovo presedan kako nismo viđali.

"Crveni kartoni se ne poništavaju političkim telefonskim pozivima. Oni se poništavaju pravilima, dokazima i nezavisnim tijelima. Ako američki predsjednik interveniše kod predsjednika FIFA - a igrač je iznenada oslobođen prije utakmice eliminacionog kruga Svjetskog kupa - pitanje je neizbježno: Šta radite to, FIFA?", napisao je Sep Blater na društvenoj mreži "X". Pogledajte njegovu objavu:

Red cards are not overturned by political phone calls. They are overturned by rules, evidence and independent bodies. If a U.S. President intervenes with the FIFA President — and a player is suddenly cleared before a World Cup knockout match — the question is unavoidable: Quo… — Joseph S Blatter (@SeppBlatter)July 6, 2026

Podsjećamo, Floran Balogun je brutalno startovao na Tarika Muharemovića, reprezentativca Bosne i Hercegovine. Prekršaj je napravio iznad skočnog zgloba, što je najgore mjesto na koje može da se izvrši pritisak u ovakvim situacijama i često dovodi do težih povreda. Balogun je dobio direktan crveni karton, ali... Odluka je promijenjena!

"Zahvalni smo FIFA što je donijela ovakvu odluku i ispravila veliku nepravdu", napisao je Donald Tramp poslije promjene odluke, a i zvanični nalozi Bijele kuće oglasili su se i podržali poništavanje crvenog kartona. Belgijanci su šokirani, ali im to neće pomoći - moraju da igraju i protiv Baloguna.

(MONDO)