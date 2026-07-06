FIFA je odbila žalbu Fudbalskog saveza Belgije i oglasila se novim saopštenjem pred važan meč na Svjetskom prvenstvu

Izvor: Vernier Jean-Bernard/JBV News/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Zbog odluke FIFA da "skine" crveni karton Folarinu Balogunu, reprezentativcu Sjedinjenih Američkih Država, reagovao je gotovo čitav svijet, pa i Fudbalski savez Belgije. Ovaj tim požalio se zbog ukinute suspenzije u meču sa kojim se u noći između ponedjeljka i utorka (u 2 sata ujutru) bori za četvrtfinale Svjetskog prvenstva. Međutim, odgovor iz FIFA-e brzo je stigao i u njemu je odbijen zahtjev Belgije.

"Komitet za žalbe FIFA odbacio je kao nedozvoljen zahtjev koji je podnijela Kraljevska belgijska fudbalska asocijacija (RBFA), a koji se odnosio na odluku Disciplinskog komiteta FIFA da suspenduje na jednu utakmicu suspenziju izrečenu fudbaleru reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država Folarinu Balogunu, nakon što je isključen zbog direktnog crvenog kartona na utakmici FIFA Svjetskog prvenstva 2026 između Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine, odigranoj 1. jula 2026. godine na stadionu u oblasti zaliva San Franciska.

Predsjedavajući Komiteta za žalbe FIFA, Nil Egelston (Sjedinjene Američke Države), nije učestvovao u donošenju ove odluke. Zahtjev je proglašen nedozvoljenim iz razloga što RBFA nije strana u postupku i samim tim nema pravni osnov da uloži žalbu na ovu odluku", stoji u saopštenju FIFA.

Kako je glasilo saopštenje Belgije?

"Fudbalski savez Belgije (RBFA) zaprepašćen je odlukom FIFA da suspendovanog reprezentativca SAD Folarina Baloguna proglasi dostupnim za nastup u utakmici SAD - Belgija", navodi se na početku ažuriranog saopštenja iz Belgije, nakon što su iz ove zemlje dobili podršku i UEFA.

"Nakon prethodnog saopštenja, Fudbalski savez Belgije želi da javno objasni događaje iz prethodnih nekoliko sati. Nakon što je iz medijskih izvještaja saznao za odluku FIFA da ukine automatsku suspenziju Folarinu Balogunu, RBFA je uputio dopis FIFA, tražeći kopiju odluke, objašnjenje postupka koji je sproveden, kao i iznošenje svog stava o primjenljivim propisima. Kao jedini odgovor, FIFA je RBFA poslala dopis u kojem navodi da pomenutu prepisku smatra žalbom, da je imenovan sudija koji će odlučivati o predmetu i da RBFA ima svega nekoliko sati da tu žalbu dopuni. FIFA pritom nije dostavila apsolutno nikakve dodatne informacije", navodi se u saopštenju.

Da bi žalba bila prihvatljiva, sopstveni propisi FIFA predviđaju da obrazložena odluka prethodno mora biti dostavljena podnosiocu žalbe. Iako je RBFA samo tražila legitimna objašnjenja, FIFA je sama tretirala taj zahtjev kao žalbu i odmah obezbijedila da ona bude proglašena nedozvoljenom. Sve to dogodilo se dok je FIFA istovremeno odbijala da odgovori na legitimne zahtjeve RBFA.

Pored toga, tokom sastanka posvećenog koordinaciji utakmice, FIFA je namerno iz svoje prezentacije izostavila dio koji se odnosi na automatsku suspenziju igrača. Ta tema je, međutim, bila sastavni dio svih takvih sastanaka uoči prethodne četiri utakmice. RBFA je, usmeno i pismeno, tražila od FIFA objašnjenje za tu promjenu, ali ni na to nije dobila odgovor. Da bude potpuno jasno, RBFA do ovog trenutka i dalje nije dobila nikakvu odluku niti bilo kakvo objašnjenje od FIFA u vezi sa ovim slučajem. Zbog toga nema drugog izbora osim da ospori pravo igrača da nastupi u predstojećoj utakmici.

Bez obzira na sportski ishod ovog meča, RBFA je duboko zabrinuta zbog načina na koji su se događaji odvijali i nastaviće da se u narednim satima, danima i mjesecima bori u odbranu osnovnih principa etike, fer-pleja i interesa fudbala u cjelini", zaključuje se.

Kako je SAD dobio povlasticu od FIFA?

U dijelu javnosti pojavile su se tvrdnje da je odluka FIFA-e politički motivisana. Kritičari smatraju da bi predsjednik FIFA Đani Infantino mogao biti pod uticajem američke strane, posebno predsjednika Donalda Trampa, sa kojim je u prethodnom periodu imao više javnih kontakata i simboličnih susreta, uključujući i dodjelu specijalnih priznanja.

Prema tim tumačenjima, odluka da se status crvenog kartona Folarinu Balogunu preinači u uslovnu kaznu mogla bi da izazove kontroverze, jer bi u praksi značila ukidanje standardne suspenzije od jednog meča.

Takav potez, kako ocjenjuju pojedini analitičari i navijači, mogao bi da otvori pitanje dosljednosti disciplinskih pravila na Svjetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi. Takođe se upozorava da bi ovakve odluke, ukoliko postanu praksa, mogle da stvore opasan presedan i dodatno naruše povjerenje u regularnost takmičenja.