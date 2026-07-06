Na utakmici Partizana i Neftčija u Sloveniji došlo je do opšte tuče

Izvor: Tv Arena Sport/Screenshot

Potpuni haos na utakmici Partizana i Nefčija na pripremama u Sloveniji. Grub faul fudbalera crno-bijelih Stefana Milića razbjesnio je igrača azerbejdžanskog tima Samboa, koji ga je odmah ščepao za vrat i inicirao opšti haos na terenu.

Vidi opis Opšta tuča na Partizanovoj utakmici: Haos na pripremama, fudbaleri se hvatali za gušu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: arena 1 premium Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: arena 1 premium Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: arena 1 premium Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: arena 1 premium Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: arena 1 premium Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: arena 1 premium Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: arena 1 premium Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: arena 1 premium Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: arena 1 premium Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: arena 1 premium Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: arena 1 premium Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: arena 1 premium Br. slika: 12 12 / 12 AD

Poslije velikog sukoba igrača dva tima i Milić i Sambo su isključeni sa pravom zamjene, a sudija je u dogovoru sa stručnim štabovima dva tima razmatrao da li da se uopšte dalje igra. Trener crno-bijelih Saša Ilić je sa svojim stručnim štabom smirivao situaciju, a isto je činio i ukrajinski stručnjak Jurij Vernidub. Poslije nekoliko napetih minuta, utakmica je ipak nastavljena.

Pogledajte haos:

Pogledajte 01:52 Tuča na Partizan Neftči Izvor: TV Arena sport/Screenshot Izvor: TV Arena sport/Screenshot

Nervoza fudbalera na pripremama nije neuobičajena stvar, pa i čarke na utakmicama, ali u ovom slučaju se sve otrglo kontroli. Utakmica je odigrana u mjestu Beltinci u Sloveniji.