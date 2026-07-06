Selektor Meksika, Havijer Agire, uvrijedio Entonija Gordona tokom utakmice, ali scena je postala simpatična.
Selektor Meksika Havijer Agire (67) dobacio je uvredu reprezentativcu Engleske Entoniju Gordonu (25), ali od toga je ispala veoma simpatična scena. U 25. minutu, pri rezultatu 0:0, Agire je vidio da mu se Gordon približio, u sebi je pripremio šta će mu reći, a onda ga je pozvao.
"Hej, Gordone... Je*i se", kazao je Agire i raširio najširi osmijeh.
Engleski as i novi fudbaler Barselone nije imao kud nego da se takođe nasmije. Vjerovatno nikad niste vidjeli ovakvo vrijeđanje:
#ENGLAND— Sir Jimbob (@SirJimbob13)July 6, 2026
GORDON! Fuck you!!!pic.twitter.com/L4vxaP98df
Agire je legendarni meksičko-španski trener i bivši reprezentativac svoje rodne zemlje. U Evropi je vodio Atletiko Madrid tri godine (2006-09), igrao finale Kupa kralja sa Majorkom 2024. i sa Osasunom 2005, kada je vodio srpskog asa Sava Miloševića.
Na klupi Meksika Agire je sjedio u tri mandata, 2001-2002, 2009-2010, a aktuelni boravak trajao je od 2024. do prošle noći, kada je smijenjen odmah poslije poraza od Engleske. Umjesto njega je selektor postao legendarni fudbaler te zemlje Rafa Markez.
Bonus video: Engleska - Meksiko 3:2
(MONDO)