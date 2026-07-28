Kako navode iz policije, u nezgodi su učestvovala dva vozila, a jedno od njih je nakon sudara završilo na krovu.
U saobraćajnoj nezgodi koja se danas u 16.38 časova dogodila u mjestu Šteke, na magistralnom putu Podgorica–Cetinje, dvije osobe zadobile su teške tjelesne povrede, od kojih je 31-godišnja žena kasnije preminula u Kliničkom centru Crne Gore (KCCG) usljed zadobijenih povreda, saopšteno je CdM-u iz Uprave policije.
Prema informacijama policije, u nezgodi su učestvovala dva putnička vozila, a jedno od njih se nakon sudara prevrnulo i završilo na krovu.
Saobraćaj na ovoj dionici magistralnog puta odvija se jednom saobraćajnom trakom, naizmjenično.
Uviđaj je u toku.
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