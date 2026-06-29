Kontroverzni fudbaler Marko Livaja napustio pripreme Hajduka zbog sukoba sa trenerom i kršenja klupskih pravila.

Izvor: Ante Cizmic / imago sportfotodienst / Profimedia

Poznati hrvatski fudbaler Marko Livaja izbačen je sa priprema Hajduka iz Splita, javili su prethodne večeri vodeći hrvatski mediji. S obzirom na to da je Livaja "ikona" u Hajduku, vijest je mnoge iznenadila, međutim kada se uzmu u obzir sve kontroverze koje su tokom karijere pratile ovog napadača, to možda i nije takvo iznenađenje.

Šta se dogodilo i šta je to kontroverzni Livaja ovog puta uradio? Može se reći da je napravio veliki problem poslije utakmice koju su u noći između subote i nedjelje igrali Hrvatska i Gana na Svetskom prvenstvu.

Išao da pije, pa pravio haos

Prema informacijama "Dalmatinskog portala", Hajduk je organizovao takozvani tim-bilding, a nakon pobjede Hrvatske nad Ganom dio igrača (njih osmorica) odlučio je da ode na piće i da nazdravi prije spavanja. Navodno to nije zaista dugo trajalo, ali su u klubu saznali za isto, što je naljutilo sportskog direktora Roberta Grafa.

Zato je trener Gonzalo Garsija na treningu u nedjelju odlučio da kazni te igrače istrčavanjem krugova, što nije najbolje sjelo Livaji. Ušao je u verbalni sukob s Garsijom i Grafom, a bilo je toliko žestoko da su ga istjerali s priprema na Bledu.

Šta kaže Hajduk?

Izvor: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia

"Marko Livaja je ranije od planiranog napustio pripreme na Bledu i vraća se u Split. Ova odluka donijeta je zbog kršenja klupskog disciplinskog pravilnika i nepoštovanja pravila određenih od strane kluba za vrijeme boravka na pripremama. Marko je neprocjenjivo važan za klub, navijače i svi koji vole i žive za Hajduk. Odluka je donijeta samo sa jednim interesom - Hajduk je na prvom mjestu, uvijek i zauvijek. O daljim odlukama obavijestićemo javnost pravovremeno", stoji u saopštenju.

Livaja je u karijeri igrao za Inter, Lugano, Ćezenu, Atalantu, Rubin Kazanj, Empoli, Las Palmas, AEK i od 2021. godine je u splitskom Hajduku. Za reprezentaciju Hrvatske ne igra godinama zbog svađe.