Fudbaler Jimvert Beroteran je preminuo u Venecueli od posledica zadobijenih od ruševina

Izvor: MN Press

Razorni zemljotres koji je pogodio Venecuelu odnio je još jedan mladi život. Fudbaler Jimvert Beroteran (18), član mlađih reprezentativnih selekcija Venecuele i UCV FC-a, preminuo je nakon što je više od 24 sata proveo zarobljen ispod ruševina.

Vijest je potvrdio novinar Hair Pineda, koji je naveo da su spasilačke ekipe više od jednog dana tragale za mladim fudbalerom u nadi da će ga pronaći živog.

„Možemo da potvrdimo da Beroteran, reprezentativac Venecuele, nakon više od 24 sata intenzivne potrage nije preživio. Nažalost, njegovo tijelo izvučeno je iz ruševina“, napisao je Pineda na društvenoj mreži X.

Prema dostupnim informacijama, tužnu vijest potvrdili su i članovi porodice, nakon što je majka njegove djevojke objavila video u kojem je saopštila da su spasioci pronašli njegovo tijelo.

Prema posljednjim informacijama, u razornom zemljotresu poginulo je najmanje 920 ljudi, dok je na hiljade osoba povrijeđeno.