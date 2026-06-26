Grasijela dala intervju odmah nakon što je izvučena iz ruševina nakon zemljotresa u Venecueli.

Izvor: X/freddyzur

U dva snažna zemljotresa koja su pogodila Venecuelu u četvrtak 25. juna, poginulo je više od 200 ljudi, povređeno ih je oko 4.300, a vodi se kao nestalo više od 50.000 ljudi. Grasijela Mora je žena iz Venecuele koja je dala intervju čim su je izvukli iz ruševina, prenosi hrvatski "Indeks".

"Kad je zemljotres počeo, uhvatila sam se za ragastov koliko god sam mogla, toliko jako da sam slomila prst. Držala sam se za ragastov sve dok se spratovi nisu urušili. A onda sam vidjela neku ruku i uhvatila je", rekla je Grasijela.

#SUCESOS| Equipos de rescate lograron sacar con vida a la señora Graciela Mora, conocida cariñosamente como “Chelita”, quien residía en el piso 8 del edificio Perla Mar, en La Guaira. La sobreviviente fue localizada y evacuada entre los escombros durante las labores de búsqueda.…pic.twitter.com/NZlZAjFdSB — freddyzur (@freddyzur)June 25, 2026

Ona je dala intervjuu za lokalnu televiziju odmah nakon što su je spasli vatrogasci. Na svu sreću, preživjela je i u dobrom je stanju.