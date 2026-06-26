Usred razornog zemljotresa koji je pogodio Venecuelu, jedna žena porodila se ispod ruševina srušene zgrade. Dok spasioci i građani golim rukama tragaju za preživjelima, broj žrtava raste, a hiljade ljudi ostale su bez domova.

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Usred haosa koji je izazvao niz snažnih zemljotresa u Venecueli, jedna žena porodila se ispod ruševina srušene zgrade.

Na snimku koji kruži društvenim mrežama vidi se kako žena leži na improvizovanoj nosiljci okružena ljudima, dok joj druga žena pomaže pri porođaju. Nekoliko trenutaka kasnije začuo se plač novorođenčeta, koje je potom umotano u ćebe, dok su okupljeni pokušavali da zbrinu i majku.

#Watch| Woman Gives Birth in the Middle of Rubble as Two Powerful Earthquakes Jolt Venezuelahttps://t.co/vXmPCP7osE — The Telegraph (@ttindia)June 26, 2026

Broj poginulih raste

Prema poslednjim podacima, potvrijđena je smrt najmanje 589 osoba, gotovo 3.000 ljudi je povrijeđeno, dok se oko 57.000 vodi kao nestalo. Američki geološki zavod procenjuje da bi konačan broj poginulih mogao da dostigne čak 10.000.

Razorna zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni pogodila su zemlju u razmaku od samo 39 sekundi. Više od 250 zgrada potpuno se urušilo, ostavljajući hiljade ljudi zatrpanih pod ruševinama.

Građani golim rukama tragaju za preživjelima

Predsjednica Venecuele Delsi Rodriges proglasila je vanredno stanje i naredila mobilizaciju spasilačkih službi.

Međutim, zbog preopterećenih bolnica i nedostatka opreme, stanovnici i volonteri sami tragaju za preživjelima, često golim rukama uklanjajući beton i šut.

Na brojnim snimcima vide se ljudi koji dozivaju pomoć ispod ruševina, dok spasioci izvlače odrasle, djecu i kućne ljubimce.

Međunarodna pomoć stiže u Venecuelu

U pomoć su stigli spasilački timovi iz Latinske Amerike, Evrope i Azije. Sjedinjene Američke Države poslale su ratne brodove, avione i helikoptere, uz paket pomoći vrijedan 150 miliona dolara.

Meksiko je poslao pse tragače koji pomažu u potrazi za ljudima zatrpanim ispod betona.

Istovremeno, otvoreni su posebni internet portali na kojima porodice pokušavaju da pronađu nestale, dok građani putem društvenih mreža mole za informacije i tešku mehanizaciju neophodnu za uklanjanje ruševina.

Strah od novih udara

Ljekari upozoravaju da su bolnice na ivici kolapsa zbog velikog broja povrijeđenih i nedostatka ljekova.

Stručnjaci navode da bi narednih dana, pa čak i mjeseci, Venecuelu mogli da pogode snažni naknadni zemljotresi, koji bi mogli dodatno da oštete već oslabljene zgrade i otežaju spasilačke akcije.

(The Telegraph/Mondo)