Venecuelu je pogodio novi zemljotres jačine 4,9 stepeni po Rihteru, dok spasilačke ekipe i dalje tragaju za preživelima posle razornih potresa.

Izvor: Federico PARRA / AFP / Profimedia

Prema navodima agencije Rojters, stanovnici Karakasa i Marakaja osjetili su zemljotres jačine 4,9 stepeni po Rihterovoj skali, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC). Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili novim žrtvama.

Vlada Venecuele ograničiće pristup području koje je u srijedu najteže pogođeno snažnim zemljotresima, počev od petka uveče, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Diosdado Kabeljo u televizijskom obraćanju.

Vidi opis Nova uzbuna u Venecueli: Tlo se opet trese, vlasti zatvaraju najteže pogođeno područje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: : Federico PARRA / AFP / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Federico PARRA / AFP / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Federico PARRA / AFP / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Pristup sjevernoj saveznoj državi La Gvaira biće ograničen, a privremena predsjednica Delsi Rodrigez pozvala je građane da ne putuju u La Gvairu, koja se nalazi oko 40 kilometara od Karakasa, kako bi se spasilačkim ekipama omogućilo da nesmetano obavljaju svoj posao.

Podsjetimo, Venecuelu su prije dva dana pogodila, jedan za drugim, dva snažna zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni po Rihterovoj skali i tom prilikom je, prema posljednjim informacijama, poginulo 920 ljudi, dok se oko 50.000 i dalje vodi kao nestalo. Povrijeđeno je skoro 3.000 ljudi.

Više od 250 zgrada se srušilo, a mnogo veći broj objekata ozbiljno je oštećen.

Spasilačke ekipe sada vode trku s vremenom dok pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima nakon što su dva snažna zemljotresa pogodila Venecuelu u blizini prijestonice. Najteža situacija je u La Gvairi i Marakaju, ali i u Karakasu.