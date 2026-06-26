Prema poslednjim podacima, najmanje 920 osoba je poginulo u zemljotresima u Venecueli.

Izvor: HANDOUT / AFP / PROFIMEDIA

Prema poslednjim podacima, porastao je broj žrtava razornih zemljotresa u Venecueli koji su u četvrtak 25. juna pogodili ovu zemlju - najmanje 920 osoba je stradalo, piše "CNN". Ogroman broj ljudi se i dalje vodi kao nestali.

Američki geološki zavod je procijenio da postoji velika vjerovatnoća da će broj stradalih biti veći od 10.000. Ako se to desi, ovi zemljotresi od juče biće među najsmrtonosnijim u istoriji Latinske Amerike.

I predsjednik Venecuele Horhe Rodrigez se oglasio povodom novih informacija o broju žrtava. Potvrdio je da je broj mrtvih porastao na 920. Vlada Venecuele procenjuje da je više stotina ljudi i dalje zarobljeno ispod ruševina i vode se kao nestali.

Da podsjetimo, Venecuelu su u četvrtak 25. juna pogodila dva razorna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 stepeni po Rihterovoj skali. Dosad je poginulo najmanje 920 ljudi, dok se više stotina vodi kao nestali ili zarobljeni ispod ruševina.