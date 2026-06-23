Paragvajskom komentatoru ekspresno oduzeta akreditacija jer je vrijeđao FIFA i imao oštru tiradu u toku utakmice svog tima protiv Turske.

Izvor: Sun Yuxuan / Xinhua News / Profimedia

Svjetska "Kuća fudbala" (FIFA) oduzela je akreditaciju paragvajskom komentatoru Horheu Čipiju Veri, jer je tokom prenosa burno reagovao zbog isključenja Migela Almirona protiv Turske (1:0). Nekadašnji igrač Njukasla postao je prvi fudbaler koji je isključen zbog "Vinisijusovog pravila", nakon što je prekrio usta, a Čipi Vera je uzvikivao uvrede u prenosu uživo na televiziji ABC.

"Lopovi! Lopovi! FIFA je ubila fudbal! Infantino, ti si odgovoran za sve ovo! Lopovi! Ubili ste fudbal! Vi ste odgovorni što ste fudbal pretvorili u svinjac!", vikao je Horhe Čipi Vera uživo na televiziji.

Čipi Vera je komentator paragvajske televizije ABC i više neće moći da izvještava sa Svjetskog prvenstva, jer je skoro dva minuta kritikovao FIFA i uzvikivao uvrede u mikrofon.

Iako je kasnije objavio dugačak video izvinjenja na svom nalogu na mreži "Iks", nekadašnjem Tviteru, FIFA mu je zabranila "bilo kakvo dalje učešće ili izvještavanje povezano sa Svjetskim prvenstvom".

Pogledajte tu situaciju zbog koje je komentator iz Paragvaja pobijesnio u prenosu uživo:

Migel Almiron isključen jer je prekrio lice rukom Izvor: YouTube/TV Arena sport

Paragvaj će bez Almirona i bez glasa oteranog komentatora igrati meč odluke u grupnoj fazi u četvrtak od 4 časa ujutru protiv Australije, u poslednjem kolu. Oba tima imaju po tri osvojena boda, dok je prvoplasirani i već kvalfikovani domaćin turnira, Sjedinjene Države.

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