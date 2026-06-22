Egipat je pobijedio Novi Zeland 3:1, ali situacija u grupi G Svjetskog prvenstva ostaje neizvjesna. Belgija se suočava sa eliminacijom.

Izvor: Dovgan/UK Sports Pics / Sipa Press / Profimedia

Egipat je prethodne noći odigrao vrhunski meč i došao je do pobjede nad Novim Zelandom 3:1 (0:1) što je samo zakomplikovalo situaciju u najčudnijoj grupi Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi. Tek sada ništa nije jasno u grupi "G" gdje uoči posljednje runde sve ekipe još mogu da ispadnu, dok je prolaz praktično obezbijedio samo Egipat.

"Faraoni" su izgubili prvo poluvrijeme od Novog Zelanda golom Surmana iz 15. minuta, da bi u posljednjih pola sata dominirali i došli do sva tri boda.

Prvo je Ziko u 58. minutu izjednačio rezultat, zatim je "namjestio" gol Salahu u 67. minutu za potpuni preokret, da bi onda i Salah asistirao Trezegeu za 3:1 u 82. minutu poslije kog je bilo jasno da Novi Zeland apsolutno nema nikakvu više šansu da se "vrati u život".

Sa ova tri boda, Egipat je skočio na četiri na tabeli, pa je relativno bezbjedan pred duel sa Iranom u posljednjem kolu, s tim da i Iran i Belgija imaju po dva boda.

Novi Zeland - Egipat 1:3 Izvor: TV Arena sport

Nije još otpisan ni Novi Zeland sa jednim, pošto igra protiv Belgije, pa u slučaju pobjede prolazi dalje. Posebno ako Belgija bude igrala kao prethodne večeri protiv Irana, kada se jedva izvukla da osvoji bod sa igračem manje, pružajući zaista nedovoljno dobar fudbal.

Pogledajte kako izgleda tabela grupe "G":



