Bivši fudbaler Real Madrida Fernando Gago održao je konferenciju za medije i posle toga je doživio infarkt i završio u bolnici

Izvor: Printscreen/X/apuntesports

Fernando Gago (40) je doživio infakt posle meča. Trenutno radi kao trener kluba Universidad de Čile i posle utakmice je došao na konferenciju za medije. Dok je odgovarao na pitanja imao je neke bolne grimase na licu, ali je ustao i otišao normalno. Ubrzo posle toga je završio u bolnici.

Ustanovljeno je da su to bili simptomi infarkta i da je nedugo posle konferencije za medije preživeo infakrt. Pojavile su se informacije i o hitnoj operaciji, ali je sve to njegov klub demantovao u saopštenju.

Fernando Gago sufrió un infarto y sus síntomas se empezaron a ver durante la conferencia de prensa de la U. De Chile. El DT tuvo que ser intervenido quirúrgicame de urgencia por problemas cardiovasculares.



:@bolavippic.twitter.com/M5Oq83pQPU — Federación Postera (@FedePostera)June 20, 2026

"Naš trener Fernando Gago je podvrgnut ozbiljnim kardiovaskularnim pregledima i neće biti na treninzima. Dobro se oseća i sve to prate i naši lekari", navodi se u saopštenju.

Snimak sa konferencije posle meča i pobjede protiv O'Higinsa (2:0) je brzo počeo da se širi po društvenim mrežama uz upozorenja svima koji osete bilo kakve slične simptome da se obrate ljekaru.

Ko je Fernando Gago?

Fernando Gago rođen je 10. aprila 1986. godine u Argentini i prošao je kroz mlađe kategorije Boke Juniors gdje je i počeo profesionalnu karijeru. Primetio ga je Real Madrid id od 2007. do 2012. godine je defanzivni vezni fudbaler nosio dres slavnog španskog kluba. Onda je otišao u Romu na pozajmicu, pa u Valensiju. Posle toga je bio godinu dana na pozajmici u Veležu pa se vratio u voljenu Boku i tamo igrao šest sezona (od 2013. do 2019. godine). Karijeru je završio u Velež Sarsfildu.

Za reprezentaciju Argentine igrao je 10 godina i upisao 61 nastup. Osvojio je sa njima Olimpijske igre u Pekingu 2008. godine, dok je na Svetskom prvenstvu 2014. godine ekipa u finalu izgubila od Nemačke posle produžetaka. Trenersku karijeru počeo je u Aldosiviju, pa je vodio Rasing, Gvadalaharu, Boku juniors, Neksaku i sada je u Čileu.