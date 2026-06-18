Fudbaler iz Obale Slonovače zvanično je zadužio crno-bijelu opremu.

Izvor: Roberta Corradin/IPA Sport / ipa / imago sportfotodienst / Profimedia

FK Partizan zvanično je predstavio doskorašnjeg igrača Milana Čaku Traorea kao najnovije pojačanje. Dvadesetjednogodišnji fudbaler je sa crno-bijelima potpisao ugovor na dvije godine, uz opciju produžetka saradnje na još dvije takmičarske sezone.

Krilni igrač je rođen 23. decembra 2004. godine u Obali Slonovače, ali je značajan dio svog fudbalskog razvoja proveo u Italiji. Tokom dosadašnje karijere nastupao je za Parmu, Palermo i razvojni tim Milana.

Iz Milana u Humsku. Čaka Traore je novi fudbaler Partizana!

Mladi ofanzivac iz Obale Slonovače dolazi iz mladog tima@acmilan, a sa Partizanom je potpisao ugovor na dve godine, uz opciju produžetka saradnje na još dve sezone.



Čaka, dobro došao u Partizan! pic.twitter.com/rzEVY8nem5 — FK Partizan (@FKPartizanBG)June 18, 2026

Tokom prethodne takmičarske sezone, nastupajući za ekipu Milan Futuro, odigrao je 25 utakmica, uz učinak od devet golova i pet asistencija. Traore će biti još jedan fudbaler iz Obale Slonovače koji će nositi dres Partizana, nakon Ismaela Beka Fofane i Sedrika Gogua.