Partizan je saznao imena potencijalnih rivala na žrijebu za Ligu konferencija koji počinje u 14 časova.

Izvor: MN Press

Partizan traži mesto u Ligi konferencija i kreće od drugog kola kvalifikacija. Pošto je završio takmičenje u Superligi na trećoj poziciji igraće u trećem po rangu evropskom takmičenju. Žrijeb će biti održan danas u 14 časova, a UEFA je skratila spisak.

Prema pravilima je formirala podgrupe i tako Saša Ilić i crno-bijeli znaju potencijalne rivale u drugom kolu kvalifikacija. Na listi su dva kluba iz komšiluka, Koper (Slovenija) je jedini tim koji nema rivala u prvom kolu. Ovo su potencijalni protivnici Partizana:

Mornar (Crna Gora) - Atletik klub d'Eskaldes (Andora)

Koper (Slovenija)

Bhoemijans (Irska) - Sent Džozef (Gibraltar)

UNA Strasen (Luksemburg) - La Fiorita 1967 (San Marino)

Vidi opis UEFA skratila spisak potencijalnih rivala Partizana: Sad zna šta ga čeka na žrijebu za Ligu konferencija Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MN Press Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MN Press Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MN Press Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MN Press Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MN Press Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MN Press Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MN Press Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MN Press Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MN Press Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MN Press Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MN Press Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MN Press Br. slika: 13 13 / 13

Prve utakmice drugog kola kvalifikacija igraju se 23. jula, revanši su na programu 30. jula.