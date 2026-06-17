Partizan je saznao imena potencijalnih rivala na žrijebu za Ligu konferencija koji počinje u 14 časova.
Partizan traži mesto u Ligi konferencija i kreće od drugog kola kvalifikacija. Pošto je završio takmičenje u Superligi na trećoj poziciji igraće u trećem po rangu evropskom takmičenju. Žrijeb će biti održan danas u 14 časova, a UEFA je skratila spisak.
Prema pravilima je formirala podgrupe i tako Saša Ilić i crno-bijeli znaju potencijalne rivale u drugom kolu kvalifikacija. Na listi su dva kluba iz komšiluka, Koper (Slovenija) je jedini tim koji nema rivala u prvom kolu. Ovo su potencijalni protivnici Partizana:
- Mornar (Crna Gora) - Atletik klub d'Eskaldes (Andora)
- Koper (Slovenija)
- Bhoemijans (Irska) - Sent Džozef (Gibraltar)
- UNA Strasen (Luksemburg) - La Fiorita 1967 (San Marino)
UEFA skratila spisak potencijalnih rivala Partizana: Sad zna šta ga čeka na žrijebu za Ligu konferencija
Prve utakmice drugog kola kvalifikacija igraju se 23. jula, revanši su na programu 30. jula.