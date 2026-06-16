Svjetsko prvenstvo u fudbalu je počelo, a već se zna i koliko vrijedi trofej koji je napravljen od zlata i srebra

Izvor: Profimedia/Francisco Canedo / Xinhua News

Svjetsko prvenstvo u fudbalu je u toku, polako se privode kraju prvi mečevi grupne faze. Teško je prognozirati favorite još uvijek, posebno zbog svih iznenađenja koja su viđena do sada. Ali, ono što je činjenica jeste da će jedna od reprezentacija da podigne pehar 19. jula na stadionu "MetLajf" u Nju Džersiju.

Znate li koliko vrijedi taj pehar sada? Čak 264 puta više nego što je vrijedio 1966. godine kada je Engleska prvi i poslednji put bila šampion svijeta. Njegova procenjena vrijednost trenutno je 763.000 eura. Primjera radi te 1966. godine je vrijedio oko 2.900 eura što pokazuje ogroman skok vrijednosti.

Behold the World Cup trophy up close.... raw golden art twisting with power and elegance. This is what victory looks likepic.twitter.com/Tj6irxpEqL — RobLogic (@RobLogic)June 15, 2026

Stručnjaci objašnjavaju da je to zbog dugoročnog rasta vrijednosti zlata, ali i pada kupovne moći valuta u prethodnim decenijama. Po vrijednosti je pehar koji dodjeljuje FIFA na prvom mjestu po vrijednosti, iza je čuveni trofej za "Kentaki derbi" u trkama konja koji vrijedi 741.000 eura.

Od čega je napravljen pehar i zašto toliko vrijedi?

Jedan od glavnih razloga zašto je vrijednost ovog pehara toliko skočila je cijena zlata koja je u martu iznosila oko 4.600 eura, pa je trenutno oko 3.500 eura. Sve to uticalo je na porast vrijednosti trofeja koji ide u ruke šampionu Mundijala.

"Izgrađen je od zlata i čistog srebra i predstavlja vrhunac uspjeha u sportu. Iza te vrijednosti krije se i ogromna vrijednost plemenitih metala", poručio je direktor kompanije "Bullion Vault" Dan Džej koji je jedan od stručnjaka u ovoj oblasti.

O razlici u cenama pričala je i Anita Rajt koja je jedan od finansijskih eksperata na ovom polju.

"Zaboravite na sam trofej, pogledajte vrijednost zlata. Te 1966. godine je vrijedio oko 2.900 eura sada je 763.000. Nije se promijenilo zlato, već njegova vrijednost koja je sad 264 puta veća. Zlato uglavnom ostaje isto, dok je vrednost papirnog novca promijenjena", pojasnila je Anita.