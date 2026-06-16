Englezi počinju Svjetsko prvenstvo u srijedu od 22 časa protiv selekcije Hrvatske.

Izvor: HENRY NICHOLLS / AFP / Profimedia

Svjetsko prvenstvo još nije ni počelo za Engleze, a Tomas Tuhel se već suočava sa kadrovskim problemima. Fudbaler Njukasla napustio je kamp i neće moći da pomogne saigračima na svjetskoj smotri. Umjesto njega timu će se priključiti fudbaler Čelsija Trevo Čaloba.

Livramento je doživio povredu lista na treningu u nedelju, a danas je zvanično saopšteno da je u pitanju ozbiljniji peh i da je za njega Mundijal završen prije nego što je počeo.

Prema pravilima FIFA, reprezentacije mogu da zamijene povrijeđenog igrača do 24 časa prije prve utakmice na turniru, što su i uradili Englezi. Jedan od favorita će imati premijeru na Svjetskom prvenstvu u srijedu od 22 časa, a rival će im biti reprezentacija Hrvatske.

Čaloba će se timu priključiti nakon te utakmice, a do sada je upisao samo jedan nastup za nacionalni tim. U grupi L nalaze se još Gana i Panama.

Nije dobro počelo za Engleze

Maler za malerom je ovih dana potjerao Engleze. Prvo su morali da čekaju na generalnu probu pred Mundijal zbog vremenskih nepogoda, evakuisani su zbog zemljotresa, a onda i bježali od tornada. To nije sve, dan prije nego što je trebalo da stignu u svoju bazu, ukradena im je oprema i rekviziti za treninge. Na sve to, nemaju pretjeranu podršku navijača koji nisu zadovoljni izborom Tomasa Tuhela...