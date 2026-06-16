Kairat u šampionatu Kazanstana nakon 13 kola zauzima drugu poziciju, sa četiri boda manje i utakmicom više od lidera Ordabasija. Inače, klub iz najvećeg grada Kazahstana pet puta je bio šampion države.

Izvor: FK Sutjeska

Povratak u kvalifikacije za Ligu šampiona poslije tri sezone fudbaleri Sutjeske počeće protiv Kairata iz dalekog Almatija. Koliko teškog rivala su dobili najbolje govori to što je kazahstanski klub prošle sezone igrao u grupnoj fazi Uefine elite.

I, to protiv kakvih rivala - Real Madrida, Arsenala, Intera... Uspio je da osvoji samo bod protiv Pafosa, ali svakako sa mnogo iskustva stiže na megdan sa crnogorskim prvakom.

Kairat u šampionatu Kazanstana nakon 13 kola zauzima drugu poziciju, sa četiri boda manje i utakmicom više od lidera Ordabasija. Inače, klub iz najvećeg grada Kazahstana pet puta je bio šampion države.

Nikšićani borbe u Uefinoj eliti počinju od prve runde kvalifikacija, a ovog ljeta će šesti put nastupiti u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

Prvi mečevi prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona na programu su 7. i 8. jula, a revanši 14. i 15.

Potencijalni rivali Sutjeske, koji je nepovlašćena u žrijebu, bili su i Drit (Kosovo), Borac iz Banjaluke (BiH), Vikingur (Island), Krajova (Rumunija), KI Klaksvik (Farska Ostrva) i Petrokub (Moldavija). U pitanju su bili isključivo šampioni svojih zemalja.

Nikšićki klub je samo jednom uspio da prođe neku od prepreka u ovom takmičenju - bilo je to u sezoni 2019/20 kada je nakon penal-ruleta preskočio Slovan iz Bratislave.