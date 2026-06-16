Novi trener Jezera je Rade Petrović, objavio je klub iz Plava.

Izvor: MN Press

Petrović je na klupi Jezera naslijedio Miodraga Džudovića, koji se sa klubom rastao na kraju sezone. On je trener Jezera bio u sezoni 2022/2023.

"Dobro poznato ime plavskoj publici i stručnjak koji je već uspješno predvodio Plavljane, preuzima ekipu sa jasnim ciljevima u narednom periodu. Poznavanje klupske strukture, ambicija i domaćeg šampionata garantuju brz proces adaptacije i nastavak stabilnog rada. Šefe, dobrodošao nazad i srećno u novom mandatu", saopšteno je iz Jezera, javljaju Vijesti.

Petrović je u karijeri bio trener Rudara, a bio je asistent Ivanu Boškoviću u Sogdijani.