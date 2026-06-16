Novi trener Jezera je Rade Petrović, objavio je klub iz Plava.
Petrović je na klupi Jezera naslijedio Miodraga Džudovića, koji se sa klubom rastao na kraju sezone. On je trener Jezera bio u sezoni 2022/2023.
"Dobro poznato ime plavskoj publici i stručnjak koji je već uspješno predvodio Plavljane, preuzima ekipu sa jasnim ciljevima u narednom periodu. Poznavanje klupske strukture, ambicija i domaćeg šampionata garantuju brz proces adaptacije i nastavak stabilnog rada. Šefe, dobrodošao nazad i srećno u novom mandatu", saopšteno je iz Jezera, javljaju Vijesti.
Petrović je u karijeri bio trener Rudara, a bio je asistent Ivanu Boškoviću u Sogdijani.