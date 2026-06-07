Miodrag Džudović je napustio klub iz Plava od kojeg se oprostio otvorenim pismom.

Izvor: Youtube/FK Budućnost/Screenshot

“Poštovani presjedniče, igrači, treneri, navijači i svi prijatelji FK Jezera, nakon godinu i osam mjeseci provedenih na mjestu šefa stručnog štaba FK Jezera, donio sam odluku da završim svoju misiju u klubu. Odlazim ponosan na sve što smo zajedno ostvarili. Kada sam preuzeo ekipu, nalazili smo se na posljednjem mjestu na tabeli. Vjerovali smo jedni u druge, vrijedno radili i pokazali karakter kada je bilo najteže”, napisao je Džudović, i dodao:

“Uspjeli smo da sačuvamo prvoligaški status kroz baraž protiv FK Rudar. Naredne sezone ispisali smo jednu od najljepših stranica u skorijoj istoriji kluba. Tokom prvog dijela prvenstva bili smo jedno od najprijatnijih iznenađenja lige, a plasman u polufinale Kupa Crne Gore bio je potvrda našeg rada, kvaliteta i zajedništva. Iako smo se u drugom dijelu sezone suočili sa velikim brojem povreda i problemima koji su uticali na rezultate, ekipa nije odustajala. Još jednom smo pokazali snagu karaktera,zajedništva i kroz baraž protiv FK Iskre izborili opstanak na impresivan način”.

“Posebnu čast predstavlja mi priznanje za najboljeg trenera Crne Gore u 2025. godini. To priznanje ne doživljavam kao ličnu nagradu, već kao nagradu za cijeli klub – za igrače koji su vjerovali u naš rad, za moje saradnike, za Upravu koja mi je pružala podršku i za sve ljude koji vole FK Jezero”.

“Želim da se zahvalim presjedniku opštine Plav Nihadu Canoviću,predsjedniku kluba Ervinu Tošiću, svim zaposlenima u klubu, medicinskom timu, mojim saradnicima u stručnom štabu i prije svega igračima. Hvala vam na profesionalnosti, povjerenju i svakom trenutku koji smo zajedno prošli, bilo da su to bili trenuci slavlja ili izazova”.

“Posebnu zahvalnost dugujem navijačima i građanima Plava. Od prvog dana osjećao sam vašu podršku, poštovanje i ljubav prema klubu. Vaša energija bila je dodatni motiv da svakog dana dajemo maksimum za grb FK Jezera”.

“Iz kluba odlazim mirne savjesti, uvjeren da smo ostavili stabilne temelje i da FK Jezero ima budućnost kojom može da se ponosi. Nosim sa sobom mnogo lijepih uspomena, prijateljstava i emocija koje će zauvijek ostati dio mene”.

“FK Jezeru želim mnogo uspjeha u godinama koje dolaze, da nastavi da raste, napreduje i ostvaruje rezultate na ponos svih koji ga vole. Hvala vam na povjerenju, podršci i zajedničkom putovanju”.